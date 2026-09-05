Sức sống cơ sở

Nâng bước em đến trường

SGGPO

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, một học sinh lớp 6 ở đặc khu Côn Đảo (TPHCM) được đơn vị quân đội nhận chăm lo, hỗ trợ học bổng trị giá 1 triệu đồng/tháng cho đến khi hoàn thành chương trình lớp 12.

Ngày 5-9, nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027, Chi bộ Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật, Trung đoàn hỗn hợp 39 trao học bổng “Nâng bước em đến trường” tặng em Nguyễn Thị Duy Anh, học sinh lớp 6D, Trường THCS Lê Hồng Phong, đặc khu Côn Đảo.

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Trao học bổng “Nâng bước em đến trường” cho em Nguyễn Thị Duy Anh

Duy Anh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi cha mẹ không may qua đời do tai nạn giao thông. Hiện em sống cùng ông bà tại Khu dân cư số 5, đặc khu Côn Đảo. Thiếu sự chăm sóc, yêu thương của cha mẹ, em vẫn nỗ lực đến trường, chăm ngoan và cố gắng học tập.

Thấu hiểu hoàn cảnh của em, các đảng viên Chi bộ Chính trị, Hậu cần - Kỹ thuật cùng đóng góp thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường”. Từ tháng 9-2026, chi bộ hỗ trợ Duy Anh 1 triệu đồng mỗi tháng, duy trì đến khi em hoàn thành chương trình lớp 12. Tổng giá trị học bổng 12 triệu đồng/năm.

Nhận học bổng trong ngày đầu năm học mới, Duy Anh xúc động chia sẻ: "Con rất vui và xúc động khi được các cô, các chú quan tâm, giúp đỡ. Con hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, chăm ngoan để không phụ lòng mọi người".

Ngày 5-9, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) phối hợp cùng Công ty CP Đầu tư và Xây dựng VINA E&C, Công ty CP Kỹ thuật Toàn Thắng, Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Công nghệ Sao Phương Bắc trao tặng 60 suất học bổng (trị giá 60 triệu đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Sơn, TPHCM.

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Ông Piya Sinaroj, Trưởng phòng Đối ngoại và Pháp chế Công ty LSP trao tặng học bổng cho các em học sinh. Ảnh: THÀNH HUY

Các suất học bổng được trao cho học sinh tại 3 điểm trường gồm: Tiểu học Long Sơn 1, Tiểu học Long Sơn 2 và THCS Bạch Đằng. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, doanh nghiệp còn chú trọng nâng cao năng lực cho học sinh thông qua chuỗi chương trình “Chuyển đổi số cộng đồng”.

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MẠNH THẮNG - HIỀN LƯƠNG - THÀNH HUY

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Côn Đảo học bổng đặc khu nâng bước trường học sinh học tập hoàn cảnh khó khăn đến trường

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