Từ cung đường phòng chống cháy rừng thành điểm check-in ở Vũng Tàu

Kể từ cuối tháng 7-2026, sau khi hoàn thiện và nối thông hẻm 444 Trần Phú với đường Vi Ba xuyên núi Lớn (phường Vũng Tàu, TPHCM), vốn là tuyến đường băng cản lửa phục vụ PCCC rừng trở thành cung đường trải nghiệm mới, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Từ sáng sớm, từng nhóm người dân đã rủ nhau chạy bộ, đạp xe lên núi. Chiều xuống, cung đường lại rộn ràng hơn với những bước chân tập thể dục, tiếng trò chuyện và tiếng xe đạp.

Từ hẻm 444 Trần Phú lên đường Viba trên đỉnh núi Lớn vốn là đường băng cản lửa trở thành cung đường check-in "hot" nhất hiện nay ở Vũng Tàu. Ảnh: QUANG VŨ

Nhiều người tranh thủ dừng lại ở những đoạn đường cao, thoáng để ngắm thành phố, hít thở không khí trong lành và lưu lại những bức ảnh giữa màu xanh của núi rừng.

Nhiều người dân và du khách chọn cung đường này để dạo mát, chạy bộ treckking, luyện tập thể dục. Ảnh: QUANG VŨ

Anh Vũ Văn Quang (ngụ đường Hồ Quý Ly, phường Vũng Tàu) cho biết, trước đây anh thường chạy bộ trên đường Vi Ba, từ khi tuyến đường được nối thông, anh có thêm một cung đường mới để tập luyện. “Cung đường dài hơn, cảnh quan cũng phong phú hơn, nhất là khi lên những đoạn cao lại nhìn thấy biển và thành phố bên dưới nên rất thoải mái", anh Quang chia sẻ.

Tuyến đường dài hơn 10km, bắt đầu từ đường Vi Ba, men theo những đoạn quanh co trên núi Lớn, xuyên qua rừng cây, kết nối khu du lịch Hồ Mây, đỉnh núi Lớn và nhiều điểm đến, di tích như Hầm thủy lôi, Trận địa pháo cổ... Mỗi đoạn đường mang đến một trải nghiệm khác nhau, từ những con dốc thử sức người chạy bộ, đạp xe đến những khoảng rừng xanh mát thích hợp cho trekking, khám phá thiên nhiên.

Điểm hấp dẫn nhất là những vị trí cao trên núi. Từ đây, du khách có thể ngắm nhìn Bãi Trước, Bãi Dâu, khu vực trung tâm Vũng Tàu, cửa sông Dinh; xa hơn là Long Sơn, Cần Giờ và các khu vực cảng dầu khí. Cung đường uốn lượn giữa rừng cây xanh mát, cùng biển xanh bao la phía dưới tạo nên những góc ảnh đẹp mà du khách khó thể bỏ qua.

Nhiều cảnh đẹp trên núi níu chân du khách check-in. Ảnh: QUANG VŨ

Dọc tuyến, du khách còn có thể kết hợp tham quan, chiêm bái tại chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bồ Đề, thiền viện Chơn Không; tìm hiểu các công trình, di tích lịch sử hoặc dừng chân nghỉ ngơi, thưởng thức cà phê, giải khát.

Nhiều gia đình chọn cung đường này để tập thể dục và tận hưởng không gian thoáng mát. Ảnh: QUANG VŨ

Theo ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, việc nối thông tuyến đường trước hết nhằm phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng núi Lớn, nhưng sau khi công trình được cải tạo, nâng cấp đã tạo thêm một không gian sinh hoạt cộng đồng, mở ra hướng khai thác các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm.

Độ cao của tuyến đường giúp tầm nhìn thoáng đãng, vừa có biển vừa có những cánh rừng xanh mát. Ảnh: CTV

QUANG VŨ