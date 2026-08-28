Phường Long Phước ra mắt sản phẩm du lịch “Long Phước - Miền ký ức xanh”

Với lợi thế tự nhiên về sông nước, mảng xanh tươi mát cùng những giá trị văn hóa, phường Long Phước đang sở hữu tiềm năng lớn để phát triển du lịch sinh thái và du lịch trải nghiệm.
Sản phẩm “Long Phước - Miền ký ức xanh” được triển khai là cơ hội nâng tầm vị thế, quảng bá hình ảnh quê hương Long Phước thân thiện, hiếu khách, giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng đến đông đảo du khách trong và ngoài khu vực.
Trước mắt, sản phẩm “Long Phước - Miền ký ức xanh” được xây dựng theo lộ trình: Khu Di tích lịch sử căn cứ Vùng Bưng 6 Xã - Nhà truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ trang Ngô Tùng Chinh - Bảo tàng Áo dài. Riêng với trẻ em sẽ có thêm hành trình về với Nông trại Rồng, nằm bên bờ sông Sài Gòn để các em được hóa thân thành những “nông dân nhí”, cùng tìm hiểu và trải nghiệm cuộc sống nhà nông.