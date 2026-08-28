Phường Long Phước ra mắt sản phẩm du lịch “Long Phước - Miền ký ức xanh”

Chiều 28-8, UBND phường Long Phước (TPHCM) tổ chức lễ ra mắt sản phẩm du lịch gắn kết các điểm đến với tên gọi “Long Phước - Miền ký ức xanh”.

Lãnh đạo phường Long Phước thực hiện nghi thức ra mắt sản phẩm "Long Phước - Miền ký ức xanh". Ảnh: QUỲNH YÊN

Với lợi thế tự nhiên về sông nước, mảng xanh tươi mát cùng những giá trị văn hóa, phường Long Phước đang sở hữu tiềm năng lớn để phát triển du lịch sinh thái và du lịch trải nghiệm.

Sản phẩm “Long Phước - Miền ký ức xanh” được triển khai là cơ hội nâng tầm vị thế, quảng bá hình ảnh quê hương Long Phước thân thiện, hiếu khách, giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng đến đông đảo du khách trong và ngoài khu vực.

Trước mắt, sản phẩm “Long Phước - Miền ký ức xanh” được xây dựng theo lộ trình: Khu Di tích lịch sử căn cứ Vùng Bưng 6 Xã - Nhà truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ trang Ngô Tùng Chinh - Bảo tàng Áo dài. Riêng với trẻ em sẽ có thêm hành trình về với Nông trại Rồng, nằm bên bờ sông Sài Gòn để các em được hóa thân thành những “nông dân nhí”, cùng tìm hiểu và trải nghiệm cuộc sống nhà nông.

Lãnh đạo phường Long Phước dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử căn cứ Vùng Bưng 6 Xã. Ảnh: QUỲNH YÊN

Nhà truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Tùng Chinh. Ảnh: QUỲNH YÊN

Bảo tàng Áo dài - nơi lưu giữ và kể chuyện về lịch sử hình thành và những thay đổi của chiếc áo dài Việt Nam. Ảnh: QUỲNH YÊN

QUỲNH YÊN