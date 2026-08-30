Những “nghệ sĩ” nông dân ở phường Long Phước

Đều đặn tối thứ bảy hàng tuần, các thành viên của Câu lạc bộ (CLB) Đờn ca tài tử và cải lương phường Long Phước (thuộc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Long Phước) lại có mặt tại nhà ông Nguyễn Minh Châu để cùng sinh hoạt. Khi tiếng đàn trỗi lên, họ trở thành những nghệ sĩ hết mình với lời ca điệu nhạc thấm đẫm tình đất, tình người Nam bộ.

Một buổi biểu diễn của CLB Đờn ca tài tử và cải lương phường Long Phước tại Bảo tàng Áo dài (Ảnh: NVCC)

Hát để quên mệt nhọc

Gần 10 năm trước, CLB Đờn ca tài tử và cải lương phường Long Phước được thành lập, nhưng chỉ sau một năm, vì một số lý do mà phải dừng hoạt động, mãi đến ngày 18-4-2023 mới được tái lập. Chủ nhiệm CLB là ông Nguyễn Minh Châu (sinh năm 1957), thường được mọi người trìu mến gọi với cái tên Út Đờn. Biết chơi đờn từ năm 10 tuổi nhờ quá trình tự học qua đài phát thanh, từng giữ vai trò chủ nhiệm CLB Đờn ca tài tử quận 9, giờ đây, ông Châu tiếp tục là linh hồn của CLB Đờn ca tài tử và cải lương phường Long Phước. “Các buổi họp mặt là dịp để các thành viên tập luyện bài mới, sửa các lỗi nhịp, lỗi hát cho nhau, đồng thời CLB luôn rộng mở chào đón người mộ điệu đến nghe và giao lưu ca hát”, ông Châu cho biết.

Một ngày của bà Kiều Trang, thành viên CLB Đờn ca tài tử và cải lương phường Long Phước, vô cùng bận rộn: sáng đi bỏ bánh sớm cho mối, tối lại về nhà chuẩn bị đậu, nếp, gói bánh, luộc bánh… Dù vậy, bà vẫn tranh thủ đến CLB vào tối thứ bảy hàng tuần sau khi đã xong việc. “Tôi mê ca từ nhỏ nhưng không có ai chỉ dạy, lớn lên đi làm công nhân rồi nấu ăn cho trường học, sau đợt dịch Covid-19 thì ở nhà làm bánh. Ba năm trước, biết đến CLB của anh Út Đờn, tôi xin tham gia liền. Cả tuần bận rộn, chỉ cần được tham gia cùng mọi người, được hát một bài cũng giúp tôi cảm thấy “hả dạ” và khỏe lên nhiều lắm”, bà Kiều Trang tâm sự.

Giống như bà Kiều Trang, ông Tô Sinh (sinh năm 1968) cũng mê hát từ khi còn là học sinh phổ thông. Tham gia lực lượng quân tình nguyện Việt Nam tại chiến trường Campuchia từ năm 1986 - 1990, trở về phường, ông là trưởng khu phố, chi hội trưởng cựu chiến binh và gần đây là Phó chủ nhiệm CLB Đờn ca tài tử và cải lương phường Long Phước. Ông Tô Sinh chia sẻ, chính những buổi sinh hoạt với CLB đã giúp ông giải tỏa căng thẳng sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Nỗ lực giữ hồn di sản

Nhìn sự bài bản trong mỗi buổi sinh hoạt, ít ai biết CLB hoạt động hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện và tự lực của các thành viên. Trải qua thời gian dài, các thành viên tự đóng góp chi phí sinh hoạt, nước nôi. Toàn bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ sinh hoạt đều do ông Nguyễn Minh Châu tự trang bị từ những thiết bị tích lũy lúc làm nghề trước đây. Theo chia sẻ của ông Châu, trong 3 tháng đầu năm 2026, CLB đã thực hiện hơn 20 suất diễn phục vụ cho các hội nghị, chương trình của phường, đa số là biểu diễn miễn phí hoặc chỉ nhận “cát-xê” tượng trưng. Thỉnh thoảng, CLB cũng đi diễn ở các lễ hội, lễ cúng đình. “Thấy nghệ thuật đờn ca tài tử đang ngày càng mai một, tôi muốn tạo một sân chơi lành mạnh cho những ai đam mê. Tôi cũng sẵn sàng truyền dạy miễn phí toàn bộ ngón đờn và kiến thức hiểu biết của mình cho bất kỳ ai muốn học hỏi”, ông Châu bày tỏ.

Ông Lã Phú Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Long Phước, cho biết, trung tâm bắt đầu tiếp nhận CLB từ tháng 4 năm nay. Ông Bình ghi nhận và đánh giá cao khả năng tự lực của các thành viên CLB khi họ có thể tự chơi nhạc cụ, đờn hát vô cùng ăn ý và thậm chí tự sáng tác các tác phẩm mới mà không phải thuê nhạc công bên ngoài. “Đối với vùng đất sông nước Long Phước, CLB không chỉ mang lại niềm vui tuổi già cho các thành viên cao tuổi mà còn tạo ra sân chơi nuôi dưỡng năng khiếu cho thế hệ thiếu nhi, giúp gắn kết tình làng nghĩa xóm và giữ gìn các phong tục tập quán truyền thống của Nam bộ. Hiện tại, trung tâm đang lên phương án chỉnh trang, xây dựng một sân khấu khang trang tại trung tâm, đó sẽ là điểm hẹn sinh hoạt thường kỳ ổn định cho các cô chú”, ông Lã Phú Bình cho biết.

Vừa qua, phường Long Phước ra mắt sản phẩm du lịch mới với tên gọi Long Phước - Miền ký ức xanh. Du khách sau khi kết thúc tuyến du lịch qua các địa điểm lịch sử, văn hóa của phường, sẽ được mời dừng chân để thưởng thức các màn biểu diễn của CLB Đờn ca tài tử và cải lương. Sau các màn diễn, du khách và nghệ sĩ còn có thể giao lưu, trao đổi về đờn ca tài tử, cải lương, những loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo của vùng đất phương Nam.

HỒ SƠN