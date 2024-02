Một tuần nghỉ Tết Nguyên đán, tỉnh Bình Phước không xảy ra tai nạn giao thông

Sáng 15-2, Công an tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị giao ban đầu xuân nhằm đánh giá kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong những ngày nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 8 đến 14-2), triển khai nhiệm vụ cho thời gian tới.

Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán, các phòng nghiệp vụ và công an các địa đã tổ chức quân số trực ban, trực chiến nghiêm túc; duy trì thường xuyên công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Kết quả, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong dịp tết cơ bản được giữ vững. Đáng chú ý, trong dịp tết, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, dịp Tết, tội phạm về trật tự xã hội giảm 1 vụ, vi phạm pháp luật về kinh tế giảm 4 vụ (so với cùng kỳ năm 2023). Riêng vi phạm pháp luật về pháo, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng tăng cường kiểm tra, tuần tra kiểm soát. Qua đó, phát hiện và bắt quả tang 18 vụ sử dụng pháo trái phép trong đêm giao thừa.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 14, đoạn trước phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài

Cũng trong những ngày nghỉ Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức 305 ca tuần tra, kiểm soát với 1.364 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện tuần tra khép kín 24/24, “xuyên đêm, xuyên tết” trên các tuyến giao thông trọng điểm, phức tạp để tập trung xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, đấu tranh phòng chống tội phạm và tuyên truyền hướng dẫn hỗ trợ nhân dân.

Quá trình tuần tra kiểm soát, đã xử lý vi phạm trên tinh thần thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ" vì sức khỏe và sự an toàn của người dân. Qua tuần tra, kiểm soát, công an đã lập biên bản 1.765 trường hợp (461 ô tô, 1.304 mô tô), tăng 1.513 trường hợp; tạm giữ 957 phương tiện các loại. Đặc biệt, đã có 870 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý, tăng 808 trường hợp so với cùng kỳ. Trong đó, đêm giao thừa là 112 trường hợp, mùng 1 tết 155 trường hợp, mùng 2 tết 210 trường hợp, mùng 3 tết 245 trường hợp.

BÙI LIÊM