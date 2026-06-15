Xã hội

Mưa lớn gây ngập sâu ở TPHCM, giao thông ùn tắc

SGGPO

Chiều tối 15-6, mưa kèm giông gió kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM bị ngập, giao thông ùn tắc.

Mưa lớn gây ngập sâu ở TPHCM, giao thông ùn tắc

Khoảng 17 giờ, cơn mưa đổ xuống loạt tuyến đường như xa lộ Hà Nội, Quốc Hương (đoạn khu Thảo Điền, phường An Khánh), Đinh Bộ Lĩnh (phường Bình Thạnh). Sau 30 phút, các tuyến đường bị ngập sâu, nhiều xe chết máy phải dắt bộ.

"Vừa tan ca là trời mưa. Tôi đứng đợi 20 phút mưa không ngớt nên về luôn. Ai ngờ đi qua Quốc Hương thì bị chết máy”, chị Đào Thị Minh, một người đi đường chia sẻ.

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Sau 30 phút mưa lớn, tuyến đường Quốc Hương ngập nửa bánh xe máy

Đến 18 giờ, tại đoạn chân cầu Phú Mỹ cũng xảy ra mưa lớn. Theo ghi nhận, mưa giông khiến hai đầu cầu Phú Mỹ (nối phường Tân Thuận và phường Cát Lái) ngập nặng, nước lênh láng, người dân đi lại hết sức khó khăn.

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Tuyến đường hai đầu cầu Phú Mỹ bị ngập, người dân đi lại khó khăn

Đến 20 giờ, ghi nhận cho thấy tình hình ùn ứ giao thông sau cơn mưa cũng xảy ra nhiều nơi. Tại đường Quang Trung (phường Thông Tây Hội), Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn từ cầu Thị Nghè về ngã tư Hàng Xanh), đường Bạch Đằng (lối vào sân bay Tân Sơn Nhất) bị ùn tắc giao thông.

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Mưa lớn gây ngập trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh
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Giao thông trên đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội lúc 20 giờ
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Ùn ứ giao thông trên đường Bạch Đằng, phường Tân Sơn Hòa (lối vào sân bay Tân Sơn Nhất)

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, chiều tối 15-6 TPHCM có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 20-30 mm. Nguyên nhân gây mưa là do ảnh hưởng từ gió mùa Tây Nam kết hợp với hội tụ gió trên cao khiến mây đối lưu phát triển và gây mưa dông trên diện rộng.

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ANH VŨ

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mưa lớn giao thông ùn ứ TPHCM ngập sâu kẹt xe

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