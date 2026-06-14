Xã hội

Mưa lớn gây ngập quốc lộ 20 qua Lâm Đồng

SGGPO

Tối 14-6, UBND xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng phát thông báo khẩn về tình hình mưa lũ tại địa phương sau khi nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập quốc lộ 20 qua địa bàn.

Trước đó, chiều 14-6, nước từ thượng nguồn đổ về sau mưa lớn tại khu vực Đà Lạt đã gây ngập khoảng 200m quốc lộ 20 qua thôn Hiệp An, xã Hiệp Thạnh, với độ sâu 30-60cm, làm giao thông gián đoạn.

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Quốc lộ 20 đoạn qua thôn Hiệp An, xã Hiệp Thạnh bị ngập, tối 14-6

Ngay sau khi nắm được tình hình, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Hiệp Thạnh huy động lực lượng túc trực hai đầu khu vực bị ngập, điều tiết phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

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Cơ quan chức năng bố trí lực lượng ở khu vực ngập nước để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo UBND xã Hiệp Thạnh, do mưa lớn, lượng nước từ khu vực thượng nguồn Đà Lạt đổ về, mực nước tại các thôn K’Rèn, K’Long, Định An và Tân An đang dâng cao. Đặc biệt, khu vực ngã ba K’Rèn ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

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Người dân xã Hiệp Thạnh chuẩn bị sẵn xuồng máy cứu hộ khi cần thiết

Chính quyền địa phương đã thông báo để người dân chủ động chuyển người già, trẻ em, tài sản và gia súc đến nơi cao ráo, an toàn.

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Thôn Hiệp An Hiệp Thạnh UBND xã Hiệp Thạnh Quốc lộ 20 Định An Phòng thủ dân sự Thượng nguồn Xuồng máy Đổ về Tân An

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