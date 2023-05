Mùa phim hè 2023: Sẵn sàng bùng nổ

Chờ bùng nổ

Mùa phim hè luôn là thời điểm được kỳ vọng nhất trong năm của ngành công nghiệp điện ảnh thế giới, đặc biệt thị trường Bắc Mỹ. Năm nay, bên cạnh một danh sách phim với những đối thủ nặng ký để cạnh tranh vị trí thống trị phòng vé, cuộc đọ sức hấp dẫn nhất sẽ diễn ra vào ngày 21-7. Đó được coi là ngày thứ sáu định mệnh khi những người yêu điện ảnh sẽ đứng trước lựa chọn vô cùng khó khăn: Oppenheimer của Christopher Nolan, hay Barbie của Greta Gerwig? Cả hai phim đều có kinh phí sản xuất 100 triệu USD, xứng đáng xếp hàng bom tấn. Và rõ ràng, cuộc cạnh tranh của những bom tấn luôn là điểm hấp dẫn nhất của mỗi mùa phim hè.

Mùa phim hè 2023 chính thức khởi động từ ngày 5-5 với Guardians of the Galaxy Vol. 3 (Vệ binh dải ngân hà 3) và sẽ khép lại vào ngày 1-9, với The Equalizer 3 (Thiện ác đối đầu 3) của Sony, đánh dấu sự tái hợp của bộ đôi đạo diễn Antoine Fuqua và tài tử Denzel Washington.

Sau thời kỳ dịch bệnh, các hãng phim đã ưu tiên đưa phim chiếu rạp hơn là phát hành trên các nền tảng trực tuyến. Sự đa dạng của mùa phim hè năm nay, có thể kể đến các tác phẩm dựa trên các nhân vật truyện tranh (The Flash, Spider-Man: Across the Spider-Verse), đồ chơi (Transformers: Rise of the Beasts), trò chơi đua xe (Gran Turismo), trò chơi trong công viên giải trí (Haunted Mansion), phiêu lưu hành động (Indiana Jones and the Dial of Destiny, Mission: Impossible - Dead Reckoning), gia đình (Elemental, Harold and the Purple Crayon); tài liệu (Still: A Michael J. Fox Movie, Stephen Curry: Underrated)... Và, không thể không nhắc đến bộ phim người đóng The Little Mermaid (Nàng tiên cá) sẽ có cả phiên bản 3D IMAX, laser hay dolby, sẽ ra rạp từ ngày 26-5. The Little Mermaid cũng nhận được nhiều kỳ vọng hoàn toàn có thể cán mốc doanh thu 1 tỷ USD.

Ở một khía cạnh khác, các phim độc lập kinh phí thấp cũng vẫn được chào đón. Nữ đạo diễn Nicole Holofcener sẽ cho ra mắt You Hurt My Feelings vào cuối tháng 5 thông qua nhà phát hành A24. Đây cũng là đơn vị sẽ giới thiệu đến công chúng một bộ phim độc lập nghệ thuật khác là Past Lives, dự kiến ra mắt đầu tháng 6.

Khán giả đã quay lại rạp

Đạo diễn Rob Marshall của The Little Mermaid cho biết, dù dự án khởi động từ năm 2018, nhưng ông phải đợi đến năm 2023 để đưa bộ phim của mình lên màn ảnh rộng. “Có cảm giác như mọi người đang quay trở lại rạp”, ông chia sẻ.

Đồng quan điểm, nhà làm phim Seth Rogen (đồng biên kịch, kiêm nhà sản xuất của Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, ra mắt ngày 4-8) cho hay: “Hollywood dường như đang đón nhận điều này một lần nữa: phim có thể thành công ở rạp. Trải nghiệm bạn có được khi đến rạp là không thể thay thế”.

Nhiều chủ hãng phim hàng đầu thế giới khi xuất hiện tại CinemaCon - sự kiện quan trọng bậc nhất của ngành công nghiệp điện ảnh, đều thừa nhận: Điện ảnh đã trở lại. Ngay trước khi mùa phim hè bắt đầu, Super Mario Bros. Movie phát hành đầu tháng 4 vừa qua đã vượt mốc doanh thu hơn 1,15 tỷ USD. Hay như trước đó, Avatar 2 ra mắt cuối tháng 12-2022 hiện đã có tổng doanh thu hơn 2,3 tỷ USD. Điều này khiến các đơn vị sản xuất, phát hành tin rằng, những bộ phim chiếu rạp chưa bao giờ bị bỏ lại. Trong bối cảnh thị trường các dịch vụ xem phim trực tuyến đang “bòn rút” một bộ phận khán giả thì sức sống của các rạp chiếu phim vẫn đầy mạnh mẽ mà mùa phim hè là một minh chứng cụ thể.

“Với một loạt phim bom tấn mùa hè, người hâm mộ đang rất háo hức được thấy các nhân vật yêu thích của họ trở lại màn ảnh rộng cũng như những bộ phim gốc mới. Nghiên cứu về lượng người xem phim của chúng tôi cho thấy, người hâm mộ yêu thích trải nghiệm tại rạp chiếu”, Jerramy Hainline - Phó Chủ tịch dịch vụ bán vé trực tuyến Fandango Ticketing, chia sẻ.