Bế mạc và trao giải HIFF: Đại diện Philippines đoạt giải Ngôi sao vàng

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM…

Đêm khai mạc còn có sự tham gia của các cơ quan ngoại giao đoàn, lãnh sự quán các quốc gia: Belarus, Nga, Ý và đại diện các sở, ban, ngành thành phố và các tỉnh thành; đại diện các đoàn phim, nghệ sĩ trong nước và quốc tế…

Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận phát biểu tại lễ bế mạc và trao giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu tổng kết về công tác tổ chức LHP, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận, nhấn mạnh: “HIFF đã thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lâu dài; quá trình thực hiện chặt chẽ, chuyên nghiệp và hiệu quả. Liên hoan phim đã cho thấy sự sáng tạo, năng động, linh hoạt trong điều hành; sự hợp tác đa dạng và hiệu quả giữa nhà nước với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh trong và ngoài nước”.

Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận cũng chia sẻ, với hơn 300 tác phẩm, dự án ở các thể loại từ 29 quốc gia, vùng lãnh thổ, hơn 200 khách mời quốc tế và Việt Nam tham gia các hoạt động, LHP rất vui mừng nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các chuyên gia, nhà làm phim và đội ngũ nghệ sĩ trong và ngoài nước.

Ngoài chương trình chiếu phim, chấm giải, hoạt động hội thảo, tọa đàm là một trong những điểm nhấn quan trọng trong khuôn khổ LHP. Với nhiều nội dung liên quan chiến lược phát triển điện ảnh thành phố và Việt Nam với sự tham gia của nhiều diễn giả, nhà quản lý, các cơ quan nhà nước, các nghệ sĩ.

Ban tổ chức trao hoa cho các đại sứ truyền thông LHP. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong đó những nội dung về xúc tiến, phát triển công nghiệp điện ảnh, về hợp tác quốc tế, xây dựng thương hiệu quốc gia thông qua điện ảnh được các chuyên gia trong và ngoài nước thảo luận một cách chuyên sâu và đạt chất lượng cao.

Bên cạnh đó, các hoạt động triển lãm về điện ảnh chủ đề “Vẻ vang 77 năm Điện ảnh cách mạng Việt Nam” và triển lãm Công nghiệp Điện ảnh; hoạt động chiếu phim công cộng kết hợp trình diễn nghệ thuật; giao lưu các đoàn làm phim, các diễn viên, đạo diễn, ca sĩ… cũng là những hoạt động đáng chú ý trong LHP, tạo nên một hệ sinh thái đặc trưng của HIFF.

The gospel of the beast đến từ Philippines nhận giải Ngôi sao vàng

Giải thưởng cao nhất trong đêm bế mạc và trao giải - Phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất (Giải thưởng Ngôi sao vàng) đã thuộc về The gospel of the beast (Phúc âm thư của quái thú, Philippines).

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao giải Phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất (Giải thưởng Ngôi sao vàng) cho đại diện đoàn phim "The gospel of the beast" (Phúc âm thư của quái thú, Philippines). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và ông Jeremy Segay, Tùy viên Văn hóa nghe nhìn Pháp khu vực Đông Nam Á, thành viên Hội đồng Cố vấn của LHP trao giải cho Phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất (Giải thưởng Ngôi sao vàng). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

NSND Đào Bá Sơn, Chủ tịch Ban Giám khảo hạng mục Phim Đông Nam Á đánh giá, các phim được trao giải trong hạng mục này cho thấy hơi thở cuộc sống, kết hợp giữa tính bản địa, mở rộng hợp tác quốc tế về làm phim. Nhiều phim có nhiều thể nghiệm trong cách thể hiện, nhiều phim miêu tả hiện thực như tài liệu và một số phim đầy chất thơ, lãng mạn.

"Các phim đã thể hiện hồn cốt Đông Nam Á và phương Đông. Đa số các đạo diễn là những nhà làm phim trẻ, có nhiều sáng tạo độc đáo trong cách kể chuyện. Họ có cái nhìn hay, nhãn quan không bị hạn định bởi cái nhìn quen thuộc", NSND Đào Bá Sơn chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt, Vụ trưởng Vụ Văn hóa - văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương (phải) trao giải cho Phim ngắn xuất sắc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở các hạng mục của phim ngắn, Leila (Chuyện nàng Leila, Thụy Điển) vinh dự nhận giải Phim ngắn xuất sắc nhất. Theo ông Phạm Huy Quang, Quyền Hiệu trưởng Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM, Trưởng ban Giám khảo hạng mục này đánh giá, các phim đã có chất lượng nghệ thuật rất tốt, nhiều phim có tính thể hiện cao.

"Tôi hy vọng rằng từ HIFF 2024 sẽ là động lực lan tỏa cho các địa phương khác làm những LHP để phát triển công nghiệp văn hóa và phát triển ngành điện ảnh nói riêng", ông Huy Quang chia sẻ.

Đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo HIFF 2024 và Nhà dựng phim Tom Cross trao giải cho Phim đầu tay hoặc phim thứ hai xuất sắc nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi đó, hạng mục Phim đầu tay hoặc thứ hai xuất sắc nhất chiến thắng đã gọi tên 2 bộ phim. Theo NSND Nguyễn Thanh Vân, trải qua quá trình chấm giải và kiểm phiếu, có đến 2 bộ phim rất xuất sắc, số điểm chỉ chênh nhau 0,1 điểm từ 7 thành viên ban giám khảo. Do đó, tất cả cùng đồng thuận trao hai giải nhất đồng hạng cho 2 bộ phim Night courier (Người giao hàng đêm, Saudi Arabia), City of wind (Hồn gió, Pháp, Mông Cổ, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Đức hợp tác sản xuất).

NSND Nguyễn Thanh Vân đánh giá cao ban giám tuyển đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình bởi 11 phim tham gia hạng mục có sự đa dạng, chất lượng, sáng tạo riêng biệt, đem lại sự hào hứng, để lại suy nghĩ sâu sắc về khuynh hướng điện ảnh hiện nay.

"Tuy có ngôn ngữ, địa lý, thể chế khác nhau nhưng các phim đều gặp nhau ở khai thác tinh thần con người, sự đối diện với nghịch cảnh, vượt lên khó khăn để mưu cầu hạnh phúc, tự do. Đó là điểm chung ở tất cả các bộ phim trên thế giới", đạo diễn Nguyễn Thanh Vân đánh giá.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc và ông Anderson Lê, Giám đốc nghệ thuật Liên hoan phim Hawaii, thành viên Hội đồng Cố vấn của HIFF trao các giải cho Phim và Phim ngắn được Hội đồng Giám khảo bình chọn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Một trong những giải thưởng quan trọng trong đêm trao giải Phim được hội đồng giám khảo bình chọn, cũng gọi tên Last shadow at first light (Đêm tối trước bình minh, Singapore, Nhật Bản và Slovenia) và Alien0089 (Trò chơi kỳ lạ, Chile và Argentina).

Hạng mục Phim TPHCM xuất sắc đã gọi tên Song lang (đạo diễn Leon Quang Lê).

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Giám đốc Sở VH-TT Trần Thế Thuận trao giải cho Phim TPHCM xuất sắc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiến thắng kép ấn tượng

Sau 8 ngày diễn ra sôi nổi, các giải thưởng của HIFF 2024 đã được trao cho các tác phẩm và cá nhân xuất sắc nhất.

Trong đêm bế mạc và trao giải, các hạng mục giải thưởng dành cho cá nhân được trao đầu tiên.

Hai tác phẩm 13 bombs và Last shadow at first light thống lĩnh các giải phụ. Cụ thể, 13 bombs nhận giải Dựng phim và Âm thanh xuất sắc. Trong khi đó, Last shadow at first light còn nhận đến 3 giải thưởng gồm, Kịch bản, Quay phim và Kỹ xảo xuất sắc.

Trao giải cho Nhạc phim xuất sắc nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở các hạng mục về diễn xuất, bộ phim Wonderland cũng có cú đúp với hai giải thưởng dành cho Nam diễn viên chính (Mark Lee) và Nam diễn viên phụ xuất sắc (Peter Yu). Bộ phim Oasis of now (Malaysia, Singapore và Pháp hợp tác sản xuất) cũng có một đêm đại thắng với hai giải rất quan trọng: Đạo diễn xuất sắc (Chee Sum Chia) và Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Đặc biệt, nữ diễn viên Tạ Thị Dịu là người được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Dù không có mặt tại sự kiện để nhận giải, cô cũng gửi đến BTC một video chia sẻ cảm xúc bằng tiếng Việt. "Tôi rất vui và bất ngờ khi nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến đạo diễn đã tạo cơ hội cho tôi đảm nhận vai chính trong phim, và được thành quả như hôm nay", cô chia sẻ.

Rawipa Srisanguan (phim Solids by the seashore - Nơi sóng không vỗ bờ, Thái Lan) nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong khi Blue imagine (Hy vọng thẳm xanh, Nhật Bản, Philippines) nhận giải Nhạc phim xuất sắc nhất. Tenement (Mượn xác, Campuchia) nhận giải Thiết kế xuất sắc nhất.

Đêm bế mạc HIFF 2024 có chủ đề: Du hành thời gian - time travel. Ngoài phần trao giải, cũng có một số tiết mục biểu diễn đặc sắc: Bài ca đất phương Nam (nhạc phim Đất rừng phương Nam) qua phần thể hiện của NSND Trọng Phúc, NSƯT Hải Phượng (đàn tranh), nghệ sĩ Đặng Nhật Minh (sáo), và dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn SPO; Feeling Good (Nhạc phim Perfect Day) qua phần thể hiện của ca sĩ Hồ Trung Dũng; Hòa tấu Another Day Of Sun, City Of Stars, Mia And Sebastian's Theme, Audition (The Fools Who Dream) của Dàn nhạc SPO và nhóm múa HBSO; Never Enough (Nhạc phim Bậc thầy của những ước mơ) do Thảo Trang, dàn hợp xướng phương Nam và dàn nhạc SPO; ca khúc chính thức của HIFF Ho Chi Minh City - We Are Vibrant qua phần thể hiện của ca sĩ Vũ Thảo My - Nhóm MTV, hợp xướng phương Nam và dàn nhạc SPO.

DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG TẠI HIFF 2024 Phim truyện điện ảnh Đông Nam Á xuất sắc nhất: The gospel of the beast (Phúc âm thư của quái thú, Philippines). Phim đầu tay hoặc thứ hai xuất sắc nhất: Night courier (Người giao hàng đêm, Saudi Arabia), City of wind (Hồn gió, Pháp, Mông Cổ, Bồ Đào Nha, Hà Lan và Đức hợp tác sản xuất). Phim ngắn xuất sắc nhất: Leila (Chuyện nàng Leila, Thụy Điển). Phim được hội đồng giám khảo bình chọn: Last shadow at first light (Đêm tối trước bình minh, Singapore, Nhật Bản và Slovenia) và Alien0089 (Trò chơi kỳ lạ, Chile và Argentina). Phim về TPHCM hay nhất: Song lang (đạo diễn Leon Quang Lê). Đạo diễn xuất sắc nhất: Chee Sum Chia (Phim Oasis of now - Những nấc thang sẻ chia, Malaysia, Singapore và Pháp). Kịch bản xuất sắc nhất: Last shadow at first light (Đêm tối trước bình minh, Singapore, Nhật Bản và Slovenia). Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Mark Lee (phim Wonderland - Thiên đường, Singapore). Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Tạ Thị Dịu (Phim Oasis of now - Những nấc thang sẻ chia, Malaysia, Singapore và Pháp). Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Peter Yu (Phim Wonderland - Thiên đường, Singapore). Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Rawipa Srisanguan (phim Solids by the seashore - Nơi sóng không vỗ bờ, Thái Lan) Quay phim xuất sắc nhất: Last shadow at first light (Đêm tối trước bình minh, Singapore, Nhật Bản và Slovenia). Dựng phim xuất sắc nhất: 13 bombs (Mười ba ngòi nổ, Indonesia). Âm thanh xuất sắc nhất: 13 bombs (Mười ba ngòi nổ, Indonesia). Thiết kế xuất sắc nhất: Tenement (Mượn xác, Campuchia). Kỹ xảo xuất sắc nhất: Last shadow at first light (Đêm tối trước bình minh, Singapore, Nhật Bản và Slovenia). Nhạc phim xuất sắc nhất: Blue imagine (Hy vọng thẳm xanh, Nhật Bản, Philippines).

>>> Một số hình ảnh đêm trao giải HIFF 2024:

MC Quang Bảo và Khánh Vy dẫn dắt lễ trao giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trao giải cho các hạng mục giải thưởng tại HIFF 2024.Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ca sĩ Thảo Trang. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các nghệ sĩ múa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ca sĩ Hồ Trung Dũng biểu diễn tại đêm bế mạc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

VĂN TUẤN