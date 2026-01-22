MWG cùng Home Credit tạo động lực bứt phá cho Điện Máy Xanh

Home Credit Việt Nam vừa công bố ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tài chính và nâng cấp trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng thông qua các giải pháp và dịch vụ đa dạng.

Home Credit và MWG ký kết hợp tác chiến lược, đồng xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện tầm nhìn 2030.

Với tầm nhìn hợp tác dài hạn, chiến lược song phương của Home Credit và MWG hướng đến doanh thu hợp tác đạt 100.000 tỷ đồng và phục vụ 12 triệu khách hàng trong giai đoạn 2026-2030. Theo định hướng này, phạm vi hợp tác sẽ được mở rộng từ giải pháp trả chậm truyền thống sang hệ sinh thái tài chính đa dạng hơn, bao gồm mua trước - trả sau, thẻ tín dụng, vay tiền mặt cùng các sản phẩm tài chính khác của Home Credit trong hệ sinh thái bán lẻ và nền tảng số của MWG.

Thỏa thuận này tiếp nối giai đoạn tăng trưởng tích cực 2023-2026, khi doanh số trả chậm do Home Credit triển khai tại hệ thống Thế Giới Di Động đã vượt cột mốc 45.000 tỷ đồng (khoảng 2 tỷ USD).

Hai bên cùng cam kết mục tiêu chung cho chu kỳ hợp tác 4 năm 2026-2030 với định hướng tối ưu trải nghiệm tại điểm bán, chuẩn hóa quy trình và mở rộng độ phủ các giải pháp tài chính. Đáng chú ý, phạm vi hợp tác mới không dừng lại ở các sản phẩm công nghệ - điện máy ở Thế Giới Di Động, mà sẽ được mở rộng sang các chuỗi bán lẻ trong hệ sinh thái MWG như Bách Hóa Xanh, An Khang và AVAKids. Việc mở rộng được kỳ vọng đưa các giải pháp tài chính đến gần hơn với nhu cầu tiêu dùng thiết yếu hàng ngày, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái tiêu dùng - tài chính của hai bên.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Công ty Cổ phần Đầu tư Điện máy Xanh cho biết: “Đây là cột mốc quan trọng trong chặng đường gắn kết lâu dài giữa hai bên, hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tài chính toàn diện dựa trên nền tảng công nghệ. Thông qua mối hợp tác ngày càng sâu sắc hơn với Home Credit, chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để phục vụ khách hàng tốt hơn và tốt hơn nữa trong thời gian sắp tới”.

Trong những năm qua, Home Credit và Công ty cổ phần đầu tư Điện máy Xanh đã không ngừng đổi mới và mở rộng các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng như đẩy mạnh chương trình trả góp 0% lãi suất, tài khoản trả sau Home PayLater, thời gian trả chậm lên đến 12 tháng. Và gần đây nhất là quy trình đăng ký được tối giản hóa, giúp rút ngắn thời gian phê duyệt xuống chưa đầy 1 phút. Những sáng kiến không chỉ góp phần thúc đẩy doanh số, mà hơn hết đã mang đến cho người dùng khả năng tiếp cận các loại dịch vụ tài chính một cách dễ dàng và linh hoạt…

KIM THANH