Mỹ cảnh báo về nguy cơ tấn công từ Al Qaeda

Ngày 19-9, Trung tâm chống khủng bố quốc gia Mỹ (NCTC) cho biết những lời kêu gọi tấn công gần đây của tổ chức khủng bố Al Qaeda nhằm vào Mỹ cho thấy mối đe dọa dai dẳng của nhóm này đối với an ninh nước Mỹ.

Lực lượng Al Qaeda tại Iraq. Ảnh: AP

Theo Reuters, trong một bản ghi nhớ gửi cơ quan thực thi pháp luật, NCTC nhấn mạnh Al Qaeda và chi nhánh tại Yemen (AQAP) đang tìm cách khai thác các ấn phẩm truyền thông cũng như những cuộc xung đột toàn cầu, đặc biệt tại các khu vực có sự hiện diện hoặc hỗ trợ quân sự của Mỹ, để kích động các cuộc tấn công.

Bản ghi nhớ khuyến cáo các quan chức chính phủ tránh bị theo dõi, không công khai lịch trình, kế hoạch di chuyển hay địa điểm trên mạng xã hội; đồng thời không nên mang theo thẻ và giấy tờ nhận diện ngoài giờ làm việc.

NCTC cũng cảnh báo các địa điểm tập trung đông người như sự kiện thể thao, ca nhạc có thể trở thành mục tiêu khủng bố. Cơ quan này yêu cầu tăng cường hiện diện lực lượng an ninh tại những sự kiện như vậy, đồng thời tổ chức các buổi diễn tập và phổ biến biện pháp an toàn trước giờ khai mạc.

Mỹ đã liệt kê Al Qaeda là “tổ chức khủng bố nước ngoài” kể từ năm 1999. Vụ tấn công ngày 11-9-2001 do Al Qaeda thực hiện tại New York và Washington đã cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người, trở thành bước ngoặt lịch sử trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu.

Ngoài Al Qaeda, giới chức an ninh Mỹ cũng lưu ý đến các mối đe dọa từ những tổ chức cực đoan khác như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, các nhóm “sói đơn độc” có thể tự phát động tấn công trong lãnh thổ Mỹ. Theo các chuyên gia, nguy cơ khủng bố hiện nay không chỉ đến từ các mạng lưới lớn mà còn từ những cá nhân bị cực đoan hóa thông qua mạng xã hội, vốn khó dự báo và ngăn chặn hơn.

Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) hiện duy trì Hệ thống cố vấn khủng bố quốc gia (NTAS), thay thế thang màu cũ sau năm 2011. Thay vì chia mức từ xanh đến đỏ, NTAS phát hành cảnh báo công khai (Bulletin) hoặc cảnh báo khủng bố sắp xảy ra (Elevated/Imminent Alert). Theo DHS, hiện Mỹ đang ở mức cảnh báo cao do các yếu tố toàn cầu, bao gồm chiến sự ở Ukraine, xung đột ở Trung Đông và lời kêu gọi tấn công của al Qaeda, ISIS.

Theo ông Colin Clarke, Giám đốc nghiên cứu tại tổ chức tư vấn an ninh toàn cầu Soufan Group, Al Qaeda không còn khả năng thực hiện những vụ tấn công quy mô lớn như 11-9, nhưng nhóm này vẫn có thể khơi dậy các vụ tấn công nhỏ lẻ, khó lường. Nguy cơ lớn nhất với Mỹ hiện nay là những phần tử cực đoan đơn độc, được truyền cảm hứng từ các thông điệp tuyên truyền của Al Qaeda và IS, có thể ra tay bất cứ lúc nào”.

HUY QUỐC