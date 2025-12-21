Mỹ không kích các mục tiêu của al-Shabaab tại Somalia

Bộ Tư lệnh châu Phi của Mỹ (AFRICOM) xác nhận các máy bay chiến đấu của Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các vị trí của tổ chức Hồi giáo cực đoan al-Shabaab ở Somalia.

Máy bay chiến đấu của Mỹ. Ảnh: APA

Theo thông cáo của AFRICOM, chiến dịch không kích được thực hiện tại khu vực lân cận Nuur Dugle, cách thủ đô Mogadishu khoảng 215km về phía Đông Bắc, được phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Somalia. Mục tiêu của các đợt tấn công là làm suy yếu năng lực của al-Shabaab trong việc đe dọa an ninh Somalia cũng như lợi ích của Mỹ và đồng minh.

AFRICOM cho biết đang phối hợp cùng Lực lượng Vũ trang Somalia trong khuôn khổ chiến dịch quân sự chung nhằm ngăn chặn các hoạt động của al-Shabaab, nhưng từ chối công bố chi tiết về lực lượng và phương tiện tham gia nhằm bảo đảm an ninh tác chiến.

Dù Somalia đang triển khai chiến dịch quân sự kéo dài với sự tham gia của quân đội nước này, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi và sự hỗ trợ trên không của Mỹ, Al-Shabaab vẫn duy trì khả năng tiến hành các vụ tấn công, trong đó có các vụ đánh bom liều chết tại Mogadishu và nhiều khu vực khác.

Al-Shabaab tiến hành cuộc nổi dậy vũ trang chống chính phủ Somalia từ năm 2007, trong bối cảnh quốc gia Sừng châu Phi này rơi vào bất ổn kéo dài sau khi chính quyền Tổng thống Siad Barre bị lật đổ năm 1991.

MINH CHÂU