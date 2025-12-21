Thế giới

Chuyện đó đây

Công bố hồ sơ liên quan tỷ phú tai tiếng Epstein

SGGP

Theo Tân Hoa xã, Bộ Tư pháp Mỹ vừa công bố một khối lượng lớn tài liệu liên quan đến các hồ sơ xoay quanh cố doanh nhân tai tiếng Jeffrey Epstein, người từng bị cáo buộc nhiều tội danh tình dục và được cho là đã tự sát trong trại giam hồi tháng 8-2019.

Nhiều trang tài liệu trong đợt giải mật lần này hoàn toàn bị che đen. Ảnh: REUTERS
Nhiều trang tài liệu trong đợt giải mật lần này hoàn toàn bị che đen. Ảnh: REUTERS

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết, đợt công bố này bao gồm “hàng trăm ngàn” tài liệu và sẽ còn nhiều hồ sơ khác tiếp tục được công khai trong những tuần tới.

Trong số các tài liệu vừa được công bố có nhiều bức ảnh và tư liệu liên quan đến cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và “ông hoàng nhạc pop” Michael Jackson, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Động thái trên diễn ra một tháng sau khi Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Minh bạch hồ sơ về Epstein với tỷ lệ ủng hộ cao.

Đạo luật yêu cầu Bộ Tư pháp công bố toàn bộ các hồ sơ, tài liệu và tư liệu điều tra chưa được phân loại liên quan đến quá trình điều tra và truy tố Epstein, chậm nhất vào ngày 19-12.

Tuy nhiên, đạo luật cũng cho phép áp dụng một số ngoại lệ hạn chế nhằm bảo vệ thông tin nhận dạng của các nạn nhân và tránh ảnh hưởng đến các cuộc điều tra liên bang đang diễn ra.

KHÁNH MINH

Từ khóa

Michael Jackson Bill Clinton Đạo luật Quốc hội Hoa Kỳ tỷ phú Epstein tai tiếng tội danh tình dục

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn