Nhiều nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột Thái Lan - Campuchia

Theo thông tấn xã Campuchia (AKP), ngày 20-12, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia cho biết, ông Đặng Tích Quân, Đặc phái viên phụ trách các vấn đề châu Á của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tới Phnom Penh để thảo luận các nỗ lực nhằm giảm leo thang và chấm dứt cuộc xung đột vũ trang hiện nay giữa Campuchia và Thái Lan.

Người dân Campuchia khu vực gần đền Preah Vihear, sơ tán tránh giao tranh. Ảnh: AL JAZEERA

Đặc phái viên Đặng Tích Quân đã có cuộc gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet và các Phó Thủ tướng nước chủ nhà trong ngày 19-12.

Trong các cuộc gặp này, hai bên nhấn mạnh cần phải ngừng bắn ngay lập tức và khẳng định đối thoại hòa bình vẫn là con đường khả thi duy nhất để giải quyết những bất đồng.

Chuyến thăm của ông Đặng Tích Quân diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc nối lại các nỗ lực đưa Campuchia và Thái Lan hướng tới một lệnh ngừng bắn, trước thềm cuộc họp đặc biệt cấp Bộ trưởng Ngoại giao của ASEAN, dự kiến diễn ra vào ngày 22-12.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ hy vọng Thái Lan và Campuchia sẽ sớm quay trở lại lệnh ngừng bắn, có thể ngay trong ngày 23-12.

Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Rubio cho biết Mỹ đang thúc đẩy Thái Lan và Campuchia thực hiện nghiêm túc lệnh ngừng bắn hiện có.

HUY QUỐC