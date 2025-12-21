Canada siết quy định về hóa chất sản xuất fentanyl

Bộ Y tế Canada vừa sửa đổi các quy định về tiền chất và thiết bị có thể được sử dụng để sản xuất các loại ma túy tổng hợp như fentanyl và methamphetamine.

Theo Global News, những thay đổi trong Đạo luật Kiểm soát thuốc và chất gây nghiện bao gồm báo cáo bắt buộc các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tiền chất và yêu cầu các công ty được cấp phép phải thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn chặn nguy cơ các hóa chất này bị sử dụng trái phép.

Bộ Y tế Canada cho biết, những thay đổi này nhằm siết chặt các quy định bán một số sản phẩm y tế có chứa ephedrine hoặc pseudoephedrine để giảm nguy cơ những hóa chất này bị chuyển hướng sang thị trường bất hợp pháp.

Các biện pháp mới nhằm giúp ngăn chặn hoạt động sản xuất ma túy của các tổ chức tội phạm và đảm bảo lực lượng biên phòng có đủ công cụ để ngăn chặn việc nhập khẩu thiết bị sản xuất ma túy.

HÀ TRANG