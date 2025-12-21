Thế giới

Chuyện đó đây

Canada siết quy định về hóa chất sản xuất fentanyl

SGGP

Bộ Y tế Canada vừa sửa đổi các quy định về tiền chất và thiết bị có thể được sử dụng để sản xuất các loại ma túy tổng hợp như fentanyl và methamphetamine.

Theo Global News, những thay đổi trong Đạo luật Kiểm soát thuốc và chất gây nghiện bao gồm báo cáo bắt buộc các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tiền chất và yêu cầu các công ty được cấp phép phải thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn chặn nguy cơ các hóa chất này bị sử dụng trái phép.

Bộ Y tế Canada cho biết, những thay đổi này nhằm siết chặt các quy định bán một số sản phẩm y tế có chứa ephedrine hoặc pseudoephedrine để giảm nguy cơ những hóa chất này bị chuyển hướng sang thị trường bất hợp pháp.

Các biện pháp mới nhằm giúp ngăn chặn hoạt động sản xuất ma túy của các tổ chức tội phạm và đảm bảo lực lượng biên phòng có đủ công cụ để ngăn chặn việc nhập khẩu thiết bị sản xuất ma túy.

HÀ TRANG

Từ khóa

entanyl methamphetamine ma túy tổng hợp Canada

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn