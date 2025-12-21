Trong hai ngày 19 và 20-12, Tokyo đăng cai Đối thoại cấp cao Nhật Bản - Trung Á (CAJAD) với sự tham dự của lãnh đạo 5 quốc gia Trung Á là Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan và Turkmenistan.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev của Kazakhstan. (Ảnh: Theo NHK)

Lần đầu tiên trong lịch sử 20 năm của khuôn khổ “Trung Á - Nhật Bản”, cuộc đối thoại với sự tham dự của lãnh đạo 5 quốc gia Trung Á đã được nâng lên cấp độ nguyên thủ quốc gia.

Đối với Nhật Bản, đây là sự chuyển dịch từ điều mà các nhà phân tích thường mô tả là “ngoại giao lụa” sang quan hệ đối tác chính trị và kinh tế thực chất hơn, với một khu vực ngày càng đóng vai trò trung tâm trong cuộc cạnh tranh toàn cầu về tài nguyên và các tuyến đường thương mại.

Sự chuyển đổi này diễn ra trong bối cảnh địa chính trị đang thay đổi, chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, cạnh tranh gay gắt hơn đối với các nguồn tài nguyên đất hiếm, sự hiện diện ngày càng tăng của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) ở Trung Á.

Trước sự kiện này, tờ The Diplomat cho rằng việc Nhật Bản thúc đẩy quan hệ với Trung Á là một phần của chiến lược rộng hơn trong cạnh tranh địa chính trị với Trung Quốc, đồng thời cũng là cách để củng cố quan hệ đa phương cân bằng trong khu vực.

Tokyo đang xem Trung Á như một phần của chiến lược an ninh kinh tế lớn hơn nhằm đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định và nguyên liệu phục vụ cho năng lượng sạch và công nghệ cao, vốn là những lĩnh vực Nhật Bản phụ thuộc vào nhập khẩu.

Tương tự, tờ SCMP phân tích rằng Trung Á vốn là sân chơi địa chính trị của các nước lớn như Nga, Trung Quốc, Mỹ, EU và giờ đây là Nhật Bản. Cuộc gặp này nhằm mục đích thể hiện rằng “Nhật Bản đã trở lại”, khẳng định vị trí ở khu vực mà các cường quốc toàn cầu đang cạnh tranh giành ảnh hưởng, khoáng sản và các tuyến đường vận tải.

Vì lẽ đó, CAJAD lần này được giới quan sát đánh giá mang tính bước ngoặt, dự kiến sẽ định hình lại sự hợp tác Á - Âu.

HẠNH CHI