IAEA yêu cầu tiếp cận cơ sở hạt nhân của Iran

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết, IAEA kiên quyết yêu cầu được tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Iran nhằm kiểm chứng các tuyên bố của Tehran rằng những địa điểm này không an toàn và không thể tiếp cận.

Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi. (Nguồn: Getty Images)

Theo RIA Novosti, giải thích cho yêu cầu này, ông Grossi cho rằng Iran không chỉ có 3 cơ sở hạt nhân như nước này đề cập; các cơ sở này có vai trò then chốt trong xử lý, chuyển đổi và làm giàu urani nhưng chương trình hạt nhân của Iran không chỉ giới hạn ở đó.

Tổng Giám đốc IAEA cho rằng, theo Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) và thỏa thuận bảo đảm, Iran có nghĩa vụ cho phép tiếp cận các cơ sở hạt nhân.

Ông Grossi nhấn mạnh, mặc dù phía Iran nói rằng “không an toàn” và “không thể đến đó” nhưng IAEA vẫn yêu cầu Iran phải cho phép các thanh sát viên xác nhận rằng đúng là không tiếp cận được.

VIỆT KHUÊ