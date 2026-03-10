Mỹ: Giới nghiên cứu công nghệ kiện Chính phủ

Một liên minh các nhà nghiên cứu công nghệ Mỹ kiện chính phủ nước này về chính sách thị thực mới, dẫn đến việc từ chối cấp thị thực, giam giữ hoặc trục xuất các nhà nghiên cứu và chuyên gia kiểm chứng thông tin liên quan đến mạng xã hội.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ

﻿Kristi Noem. Ảnh: GETTY IMAGES

Liên minh nghiên cứu công nghệ độc lập (CITR) đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang ở thủ đô Washington D.C., trong đó các bị đơn là Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ sắp mãn nhiệm Kristi Noem và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi.

Trong đơn kiện, CITR cáo buộc, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiến hành chiến dịch hạn chế tự do ngôn luận khi áp dụng chính sách loại trừ hoặc trục xuất người nước ngoài tham gia hoạt động nghiên cứu thông tin sai lệch, kiểm chứng dữ liệu, kiểm duyệt nội dung hoặc bảo đảm an toàn trên mạng.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Mỹ bác bỏ cáo buộc này và khẳng định chính quyền sẽ “bảo vệ quan điểm trước những vụ kiện vô căn cứ”. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh thị thực là “đặc quyền chứ không phải quyền lợi đương nhiên”; đồng thời khẳng định Washington không có nghĩa vụ phải cho phép những cá nhân bị cho là vi phạm luật pháp Mỹ nhập cảnh hoặc lưu trú tại nước này.

Trước đó, tháng 12-2025, Chính phủ Mỹ quyết định áp đặt các biện pháp hạn chế thị thực đối với 5 nhân vật là công dân châu Âu tham gia quản lý và giám sát các nền tảng công nghệ. Washington cho rằng các hoạt động này có thể dẫn tới kiểm duyệt nội dung trực tuyến.

MINH CHÂU