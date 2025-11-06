Mỹ: Tòa án Tối cao hoài nghi tính hợp pháp của các mức thuế quan

Trong phiên tòa ngày 5-11 (giờ địa phương), chính sách thuế quan toàn cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đang gặp khó khăn, sau khi các thẩm phán Tòa án Tối cao bày tỏ hoài nghi về thẩm quyền áp đặt các biện pháp toàn diện đối với các quốc gia trên thế giới của Tổng thống Mỹ.

Chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị hoài nghi. Ảnh: EPA-EFE

Theo báo Wall Street Journal, các thẩm phán đã chất vấn gay gắt luật sư đại diện cho chính quyền Tổng thống Mỹ về cách thức sử dụng để ban hành các mức thuế này - điều mà những người chỉ trích cho rằng đã xâm phạm quyền đánh thuế vốn thuộc về Quốc hội.

Các luật sư đại diện những người thách thức chính sách thuế quan mà Chính phủ Mỹ đang thi hành, bị một số thẩm phán chất vấn về loại hạn chế nào mà tòa có thể áp đặt đối với các quyền hạn cốt lõi của tổng thống.

Các quan chức chính quyền gồm Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, nằm trong số những người có mặt tại buổi điều trần kéo dài gần 3 giờ. Tổng thống Donald Trump không tham dự.

Các tòa án liên bang cấp dưới trước đó đã phán quyết Tổng thống Mỹ không có đủ thẩm quyền pháp lý theo Đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) để áp đặt cái gọi là “thuế quan đối ứng” đối với hàng nhập khẩu từ nhiều đối tác thương mại của Mỹ, cũng như các mức thuế đặc biệt đối với sản phẩm có chứa fentanyl từ Canada, Trung Quốc và Mexico.

Trong vụ việc được xem là có tác động lớn nhất nhiệm kỳ này của Tổng thống Donald Trump, Tòa án Tối cao Mỹ tranh luận về tính hợp pháp của các mức thuế quan mà ông Trump đã áp dụng, nhằm tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy sản xuất trong nước và gây sức ép chính trị đối với quốc gia khác.

Dù các quan chức chính quyền Trump cho rằng, Tòa án Tối cao sẽ đứng về phía chính quyền, các trợ lý đã dành hàng tuần để tính đến các phương án khác để thay thế Đạo luật IEEPA. Ngoài vấn đề pháp lý và rủi ro, chính quyền Tổng thống Mỹ phải trả lại tiền thuế nhập khẩu đã thu, một phán quyết không có lợi sẽ ảnh hưởng khả năng đàm phán của Mỹ và thậm chí cả chính sách nước Mỹ trên hết của Tổng thống Donald Trump.

Các bên kiện Chính phủ Mỹ tin vào khả năng thắng kiện sau khi cả Tòa án Thương mại quốc tế và Tòa Phúc thẩm đều ra phán quyết bất lợi cho chính quyền Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, các đối tác thương mại không tỏ ra kỳ vọng vào Tòa án Tối cao. Hai nhà ngoại giao châu Âu cho rằng, Tòa án Tối cao sẽ không ra phán quyết bãi bỏ hoàn toàn mà có thể chỉ một phần đạo luật IEEPA, trong khi số khác tin Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tìm cách khác để áp thuế.

MINH CHÂU