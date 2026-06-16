Xã hội

Nam bộ tiếp tục có mưa dông

SGGPO

Nam bộ mưa dông vào chiều tối, Bắc bộ mưa lớn, Trung bộ tiếp tục nắng nóng kéo dài nhiều ngày.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 16-6, Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông, tập trung vào chiều tối và tối. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng tiếp tục duy trì trong ngày 16 và 17-6. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Cơ quan khí tượng nhận định đợt nắng nóng này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong khi đó, từ đêm qua đến sáng nay 16-6, trung du và vùng núi Bắc bộ xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của rãnh gió mùa và hội tụ gió mặt đất lên độ cao 5.000m.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo từ ngày 16 đến đêm 17-6, khu vực này tiếp tục mưa, lượng mưa phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi trên 220mm. Mưa tập trung vào chiều tối và sáng sớm, nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Tuyên Quang và Thái Nguyên có lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm. Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu có lượng mưa 70-150mm, có nơi trên 250mm.

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Đồ họa bằng AI. Thực hiện: PHÚC HẬU

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lai Châu và Điện Biên là những địa phương có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

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PHÚC HẬU

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dự báo thời tiết Nam bộ dự báo mưa Bắc bộ dự báo nắng nóng Trung bộ

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