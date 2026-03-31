Nâng cao hiệu quả phục vụ người dân là nhiệm vụ quan trọng

Ngày 31-3, HĐND phường An Phú Đông Khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ I đã xác định nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, hướng tới mục tiêu bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu chúc mừng các đại biểu HĐND phường An Phú Đông nhiệm kỳ 2026-2031

Đồng chí Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Dương Trọng Hiếu tặng hoa chúc mừng Thường trực HĐND phường An Phú Đông nhiệm kỳ mới

Đồng chí yêu cầu HĐND phường An Phú Đông tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đặc biệt chú trọng hoạt động giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú Đông Nguyễn Minh Chánh chúc mừng Thường trực UBND phường và các Ủy viên UBND phường An Phú Đông nhiệm kỳ mới

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu lãnh đạo HĐND, UBND phường An Phú Đông nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Nguyễn Minh Chánh, Bí thư Đảng ủy phường, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường. Bà Trương Nhựt Thẫm được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường. Ông Đỗ Đăng Ái, Phó Bí thư Đảng ủy phường được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường. Hai Phó Chủ tịch UBND phường là ông Nguyễn Chí Thiện và bà Trịnh Thị Thanh Thúy.

NGÔ BÌNH