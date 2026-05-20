Nâng cao năng lực tự chủ và hội nhập của nền kinh tế trong bối cảnh mới

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học tập trung thảo luận, nhận diện những thời cơ lẫn thách thức và hiến kế nhiều giải pháp định hình trục phát triển mới cho nền kinh tế Việt Nam.

Ngày 20-5, Đề tài cấp bộ trọng điểm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề: “Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa 4.0 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

PGS-TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS-TS Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM; PGS-TS Nguyễn Ngọc Toàn, Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng chủ trì hội thảo.

Nêu ý kiến tại hội thảo, Thạc sĩ Trương Thị Thu Hương, Học viện Chính trị Khu vực II, cho rằng Việt Nam cần chủ động đa dạng hóa thị trường và đối tác chiến lược để giảm bớt sự lệ thuộc vào các thực thể kinh tế đơn lẻ. Đồng thời, cần định vị lại giá trị thương hiệu quốc gia như một nguồn lực mềm gắn liền với năng lực cạnh tranh. Khi thương hiệu đủ mạnh, hàng hóa và doanh nghiệp nội địa mới có thể vượt qua các rào cản kỹ thuật để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, chuyển hóa hội nhập từ lượng sang chất. Muốn vậy, trục chuyển dịch phải lấy công nghệ, chất lượng và tiêu chuẩn làm thước đo, thay đổi tư duy từ “sản xuất những gì thế giới cần” sang “tạo ra những gì thị trường tin tưởng”.

Đồng quan điểm, TS Hoàng Văn Tú, Học viện Cán bộ TPHCM, đề xuất phân bổ nguồn lực ưu tiên phát triển hạ tầng số, công nghệ lõi, hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn, thiết lập các trung tâm đổi mới sáng tạo liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và viện nghiên cứu.

Một trọng tâm khác được hội thảo dành nhiều thời gian mổ xẻ là giải pháp nâng đỡ khu vực kinh tế trong nước để giảm dần sự phụ thuộc vào khối đầu tư nước ngoài (FDI). Phân tích thực trạng quy mô nhỏ, năng suất thấp và hạn chế về công nghệ của doanh nghiệp khu vực nhà nước, PGS-TS Nguyễn Hoàng Phương, Học viện Chính trị Khu vực II, đề xuất, trong cải cách thể chế, cần chuyển từ tư duy “tạo thuận lợi chung” sang “nâng cao năng lực cạnh tranh thực chất”.

Trong đó, Nhà nước cần đóng vai trò kiến tạo, hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ, hình thành các cụm liên kết ngành để doanh nghiệp nội địa tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn FDI, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Đặc biệt, chính sách đổi mới sáng tạo phải tập trung nâng cao khả năng hấp thụ và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp, thay vì chỉ dừng lại ở hỗ trợ tài chính đơn thuần.

Kết luận hội thảo, PGS-TS Hoàng Phúc Lâm cho biết, các ý kiến tập trung vào giải pháp trụ cột chiến lược có ý nghĩa quan trọng để ban tổ chức hội thảo tiếp thu, nghiên cứu. Đó là đột phá về thể chế, chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình “Nhà nước kiến tạo phát triển”, áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình kinh tế mới. Đồng thời, thực hiện thành công “chuyển đổi kép” gồm chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

PHƯƠNG UYÊN