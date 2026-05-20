Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sức mạnh của Đảng nằm ở từng con người cộng sản

Ngày 19-5, kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026), Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng 80 năm, 75 năm, 70 năm tặng các đảng viên thuộc Đảng bộ TP Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự buổi lễ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã công bố Quyết định của Ban Bí thư tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến 35 đảng viên; công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng đến 50 đảng viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng hoa chúc mừng đảng viên nhận Huy hiệu Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành. Phát biểu chúc mừng các đảng viên lão thành nhận Huy hiệu Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tới các đồng chí lời thăm hỏi ân cần, tình cảm trân quý, sự tri ân sâu sắc và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, là sự ghi nhận của Đảng đối với một đời phấn đấu, hy sinh, rèn luyện và cống hiến, là biểu tượng của lòng trung thành, của danh dự, của lời thề son sắt với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, trong các bác, các đồng chí được trao Huy hiệu Đảng dịp này, có người trực tiếp tham gia kháng chiến, phục vụ chiến đấu; có người trưởng thành trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, mặt trận, đoàn thể, địa phương, cơ sở; có người cả đời âm thầm cống hiến ở những vị trí bình dị nhưng rất vẻ vang. Dù ở đâu, làm gì, các đồng chí đều có một điểm chung rất đáng kính trọng, đó là: tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng; giữ gìn phẩm chất, danh dự, khí tiết của người đảng viên cộng sản.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, nhìn vào các đồng chí đảng viên lão thành, chúng ta càng hiểu sâu sắc một điều - sức mạnh của Đảng không chỉ nằm ở đường lối đúng, tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh. Sức mạnh ấy trước hết nằm ở từng con người cộng sản cụ thể; nằm ở phẩm chất, bản lĩnh, đạo đức, lối sống và hành động nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đất nước ta đang triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đổi mới thể chế, phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và nâng cao đời sống nhân dân.

Muốn làm được những việc lớn này, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đảng ta phải thật sự trong sạch, vững mạnh; Nhà nước phải thật sự của dân, do dân, vì dân; cán bộ, đảng viên phải thật sự tiên phong, gương mẫu. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ cuộc sống, từ nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Mọi việc làm phải hướng tới mục tiêu cao nhất là đất nước hùng cường, nhân dân ấm no, tự do, hạnh phúc. Trong hành trình ấy, truyền thống cách mạng của các thế hệ đảng viên lão thành là nguồn sức mạnh tinh thần vô giá. Đó không chỉ là lịch sử để chúng ta tự hào, mà còn là nền tảng để chúng ta hành động. Đó không chỉ là di sản để trân trọng, mà còn là chuẩn mực để mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, tự nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước dân.

Cùng ngày, tại TP Đà Nẵng, đoàn công tác Trung ương do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm trưởng đoàn, đến trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng 3 đảng viên, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên Bùi Thị Liễu và Trần Thanh Dân. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trân trọng gắn Huy hiệu và trao Giấy chứng nhận 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thị Khá (sinh năm 1930) tại nhà riêng ở phường An Hải. Tiếp đó, tại Hội trường Thành ủy Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gắn Huy hiệu và trao Giấy chứng nhận 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Bùi Thị Liễu (sinh năm 1926, Đảng bộ phường Hòa Cường) và đồng chí Trần Thanh Dân (sinh năm 1927, Đảng bộ phường Hòa Xuân).

Chiều 19-5, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5-2026. Đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, dự và trao Huy hiệu Đảng.

Dịp này, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM có 13 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng...

