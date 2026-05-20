Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải gắn với những vấn đề thực tiễn của TPHCM

Sáng 20-5, Đảng ủy UBND TPHCM tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Đảng ủy UBND TPHCM thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và các nghị quyết trọng tâm, trụ cột của Trung ương.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hội trường Học viện Cán bộ TPHCM đến các điểm cầu cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy UBND TPHCM.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt chuyên đề về những nội dung cốt lõi, trọng tâm trong Chương trình hành động của Đảng ủy UBND TPHCM thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Nội dung chuyên đề tập trung làm rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quản trị, điều hành; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Hội nghị cũng quán triệt các chương trình hành động của Đảng ủy UBND TPHCM thực hiện các nghị quyết trụ cột mới của Trung ương, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước và thành phố trong thời kỳ mới.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM Nguyễn Thanh Xuân phát biểu

Trong khuôn khổ hội nghị, Đảng ủy UBND TPHCM và Học viện Cán bộ TPHCM đã ký kết liên tịch về công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2026. Đồng thời, khai giảng lớp tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM, cho biết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải được tiến hành thường xuyên, lâu dài và có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từ yêu cầu đó, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TPHCM và Học viện Cán bộ TPHCM đã thống nhất xây dựng chương trình phối hợp với 6 nội dung trọng tâm. Cụ thể, công tác đào tạo của năm 2026 được xác định với 16 lớp đào tạo, bồi dưỡng, thu hút gần 1.700 học viên tham gia.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, chương trình phối hợp sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cấp ủy, cũng như đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong thời gian sắp tới. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, cơ sở Đảng, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, lấy yêu cầu thực tiễn làm trung tâm cho công tác đào tạo. Đồng chí yêu cầu nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải gắn với những vấn đề thực tiễn của TPHCM trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân trao quyết định thành lập lớp tập huấn đến Ban Tổ chức

Trong đó, tập trung vào công tác xây dựng Đảng, quản trị đô thị, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số và chính quyền số, gắn với mô hình chính quyền địa phương các cấp. Đảm bảo phương châm học để làm việc, học để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra.

NGÔ BÌNH