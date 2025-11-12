NetApp khẳng định tầm nhìn kênh trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Số lượng đối tác trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (CA-TBD) phân phối các giải pháp AI của NetApp đã tăng gấp ba lần, cho thấy hiệu quả mà chiến lược kênh của NetApp mang tới cho chiến lược tiếp cận thị trường của các đối tác

NetApp (Nasdaq: NTAP), hãng tiên phong trong lĩnh vực hạ tầng dữ liệu thông minh, vừa công bố kết quả triển khai Partner Sphere, một chương trình đối tác đặc biệt được thiết kế để thúc đẩy tăng trưởng bền vững, nâng cao lợi thế cạnh tranh và tạo nên sự khác biệt cho các đối tác.

NetApp đã nâng cấp chương trình đối tác với bộ 16 năng lực giải pháp toàn diện, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi điện toán đám mây, khả năng phục hồi mạng và hiện đại hóa hạ tầng dữ liệu.

NetApp đã xây dựng các ưu đãi và lợi ích trong chương trình nhằm tối đa hóa tiềm năng tạo doanh thu cho đối tác, thông qua việc hỗ trợ đa dạng chiến lược bán hàng và cung cấp nguồn lực cần thiết để họ tiếp cận khách hàng mới, đồng thời mở rộng thị phần.

Cụ thể, các đối tác được quyền truy cập vào công cụ Partner Demo Gear, cho phép giới thiệu các giải pháp NetApp trong môi trường PoC (Proof of Concept) hoặc Lab theo nhu cầu. Họ cũng có thể phát triển năng lực dịch vụ với NetApp thông qua các khóa đào tạo Services Certified, từ đó xây dựng các dịch vụ tư vấn chuyên sâu và gia tăng doanh thu dịch vụ. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thị trường dịch vụ CNTT tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu dự kiến đạt 325,41 tỷ USD vào năm 2025.

Ganesan Arumugam, Giám đốc cấp cao, phụ trách Các liên minh và Kênh đối tác tại khu vực CA-TBD của NetApp cho biết: "Các đối tác của chúng tôi đang tích cực hưởng ứng lời kêu gọi, mở rộng sang các thị trường và phân khúc khách hàng mới, đồng thời tận dụng danh mục sản phẩm dẫn đầu thị trường để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và nâng cao hiệu quả kinh doanh".

