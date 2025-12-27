Thị trường công nghệ nhiều ưu đãi dịp cuối năm

Bước vào cao điểm mua sắm cuối năm, thị trường bán lẻ công nghệ trở nên sôi động khi nhiều hệ thống đồng loạt tung ưu đãi các dịp lễ lớn. Trong đó, các chương trình giảm giá iPhone, phụ kiện và thiết bị gia dụng đang thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng sắm tết sớm.

iPhone đang có đợt giảm giá dịp cuối năm

Đại diện Di Động Việt cho biết, người tiêu dùng năm nay có xu hướng mua sắm sớm dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch thay vì chờ sát Tết Nguyên đán. Điều này giúp họ chủ động chọn sản phẩm với mức giá tốt hơn và tránh tình trạng khan hàng cuối năm. Từ thực tế đó, hệ thống triển khai các chương trình ưu đãi theo từng giai đoạn để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao.

Trong giai đoạn cuối năm, giá iPhone tại các hệ thống bán lẻ ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm, đặc biệt ở nhóm máy cao cấp. Tại Di Động Việt, các dòng iPhone Pro, Pro Max đang được nhiều người quan tâm khi giá bán đã “mềm” hơn so với giai đoạn đầu quý IV.

Như iPhone 17 Pro Max được điều chỉnh về mức giá cực tốt, chỉ còn 37,29 triệu đồng. Trong khi các dòng iPhone đời trước như 16 Pro Max hay 15 Pro Max đang được điều chỉnh thấp hơn so với cùng kỳ tháng trước, tạo thêm lựa chọn cho người dùng muốn nâng cấp thiết bị dịp cuối năm. Song song đó, phiên bản iPhone 16 Pro Max 256GB cũng đã “hạ nhiệt” đáng kể, trở thành lựa chọn lý tưởng cho các iFan chú trọng sự cân bằng giữa hiệu năng và giá thành trong dịp này.

Di Động Việt cũng triển khai chương trình “Chào 2026” trên toàn hệ thống từ ngày 31-12-2025 đến 4-1-2026, tập trung ưu đãi dành cho điện thoại, phụ kiện và thiết bị công nghệ. Theo đó iPhone 17 Pro Max giảm thêm 800.000 đồng so với giá hiện tại, chỉ còn 36,49 triệu đồng, iPad A16 còn 8,29 triệu đồng và MacBook Air M4 chỉ 23,49 triệu đồng. Phía Samsung cũng có giá tốt với Galaxy A17 5G và Galaxy Tab A9+ đồng loạt còn 4,89 triệu đồng và 3,49 triệu đồng…

Ở phân khúc iPhone Likenew, nhiều model đang có mức giá rất hấp dẫn như iPhone 12 Pro Max cũ từ 11,19 triệu đồng, iPhone 14 Plus cũ chỉ 12,79 triệu đồng hay iPhone 15 Pro cũ từ 19,19 triệu đồng. Đây là giải pháp tối ưu cho người dùng ưu tiên trải nghiệm sự mượt mà, ổn định của hệ sinh thái iOS với chi phí tiết kiệm.

Hệ thống này bán lẻ này cũng triển khai một số hoạt động ưu đãi theo điểm bán trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Tại cửa hàng tại 77 Trần Quang Khải (TPHCM) sẽ có ưu đãi mua sắm dành cho khách hàng trong ngày 28-12, nhân dịp sinh nhật. Khách hàng sẽ được áp dụng loạt sản phẩm “mua 1 tặng 1”, như mua Galaxy Z Flip7 hoặc Galaxy Tab S10+ sẽ được tặng ngay Galaxy Fit3 trị giá đến 1,37 triệu đồng. Trong khung giờ vàng 8h-12h, khi mua các dòng điện thoại, máy tính bảng hay MacBook, khách hàng có cơ hội giảm thêm đến 500.000 đồng… và nhiều ưu đãi khác.

KIM THANH