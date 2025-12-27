Trải nghiệm điện ảnh đa giác quan Samsung Onyx tại Galaxy CineX Hanoi Centre

Việc lắp đặt Samsung Onyx tại Galaxy CineX Hanoi Centre đánh dấu một cột mốc mới trong mối quan hệ hợp tác giữa Samsung và Galaxy Studio, đồng thời đưa Việt Nam gia nhập mạng lưới các rạp chiếu phim tiên phong trên thế giới đã ứng dụng...

Samsung Onyx đã được lắp đặt tại Galaxy CineX Hanoi Centre

Công ty Điện tử Samsung Việt Nam đã lắp đặt thành công thế hệ màn hình Samsung Onyx Cinema LED mới nhất (mã ICD) tại cụm rạp Galaxy CineX Hanoi Centre, tọa lạc trong không gian mang đậm dấu ấn di sản của Tiến Bộ Plaza.

Samsung Onyx là màn hình LED dành cho rạp chiếu phim đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận Digital Cinema Initiatives (DCI), mang đến trải nghiệm hình ảnh 4K HDR với độ chính xác màu sắc cao, sắc đen sâu và độ tương phản gần như vô hạn. Bên cạnh phòng chiếu Onyx, hệ sinh thái màn hình chuyên dụng của Samsung cũng được triển khai đồng bộ tại nhiều khu vực trong rạp, góp phần nâng tầm toàn diện hành trình trải nghiệm điện ảnh của khán giả.

Nhờ công nghệ LED tự phát sáng, Onyx khắc phục những giới hạn cố hữu của máy chiếu truyền thống – từ hiện tượng nhạt màu, giảm độ nét trong không gian lớn đến sự thiếu nhất quán ở các cảnh sáng – tối. Màn hình đạt độ sáng tối đa lên đến 300 nits (87.6fL), cao gấp sáu lần tiêu chuẩn rạp chiếu thông thường, giúp tái hiện trọn vẹn ý đồ hình ảnh của nhà làm phim, đồng thời đảm bảo sự thoải mái cho mắt người xem. Với tần số quét lên đến 4K 120Hz, mọi chuyển động được thể hiện mượt mà, sắc nét đến từng chi tiết, mang lại trải nghiệm điện ảnh sống động và chân thực hơn bao giờ hết…

Galaxy CineX Hanoi Centre được định vị là biểu tượng điện ảnh mới tại Hà Nội – nơi di sản kiến trúc, nghệ thuật đương đại và công nghệ trình chiếu tiên tiến cùng hội tụ. Lấy cảm hứng từ Nhà máy in Tiến Bộ – biểu tượng công nghiệp của Hà Nội xưa, không gian rạp được thiết kế như một điểm chạm văn hóa, nơi mỗi phòng chiếu không chỉ phục vụ việc xem phim mà còn mang đến trải nghiệm cảm xúc trọn vẹn. Trong đó, phòng chiếu ứng dụng Samsung Onyx Cinema LED đóng vai trò trung tâm, mang đến chất lượng hình ảnh vượt trội và khả năng đắm chìm hoàn toàn trong từng khung hình.

Không chỉ dừng lại ở phim ảnh, Samsung Onyx mở ra tiềm năng khai thác đa dạng cho Galaxy CineX Hanoi Centre, cho phép trình chiếu nội dung chất lượng cao ngay cả trong điều kiện ánh sáng môi trường – từ thể thao trực tiếp, hòa nhạc, eSports đến sự kiện doanh nghiệp và hội nghị cao cấp.

BÌNH LÂM