FPT Shop đầu tư hệ thống lắp ráp PC E-Power, đạt chuẩn ISO 9001:2015

FPT Shop trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng chỉ ISO 9001:2015 cho hoạt động lắp ráp PC E-Power tại kho tổng Long An, ghi nhận bước tiến trong chuẩn hóa quy trình quản lý chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường PC.

FPT Shop đã đạt chứng nhận ISO 9001:2015 cho hoạt động lắp ráp máy tính cá nhân PC E-Power

Kho tổng Long An đóng vai trò là trung tâm vận hành quan trọng, nơi triển khai hoạt động lắp ráp PC E-Power theo quy trình khép kín và được kiểm soát chặt chẽ. Việc chủ động lắp ráp giúp FPT Shop linh hoạt đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng và đảm bảo sự đồng nhất của sản phẩm trên toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, PC E-Power còn đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành tại Việt Nam, bao gồm QCVN 118:2018/BTTTT về tương thích điện từ, QCVN 132:2022/BTTTT về an toàn điện, đồng thời đạt chuẩn dán nhãn năng lượng theo TCVN 13371:2021. Việc tuân thủ đồng thời các quy chuẩn và tiêu chuẩn này góp phần đảm bảo sản phẩm không chỉ ổn định trong quá trình sử dụng mà còn an toàn, phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật của thị trường trong nước.

Song song với việc chuẩn hóa quy trình và chất lượng sản phẩm, FPT Shop triển khai chính sách bảo hành độc quyền 3-1-1 dành cho PC E-Power, bao gồm 3 năm bảo hành tổng thể và đổi mới linh kiện trong năm đầu nếu lỗi do nhà sản xuất. Chính sách này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của FPT Shop trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

KIM THANH