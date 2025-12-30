Viettel thử nghiệm thành công mạng 5G Advanced với tốc độ 7,3 Gbps

Ngày 30-12, Tổng Công ty Mạng lưới Viettel (Viettel Networks, thành viên Tập đoàn Viettel) công bố thử nghiệm thành công mạng di động 5G Advanced với tốc độ đạt hơn 7,3 Gbps, gấp 6 lần tốc độ 5G SA hiện nay tại Việt Nam. Kết quả này góp phần mở rộng phạm vi ứng dụng, đa dạng hóa dịch vụ trên nền tảng 5G.

Đột phá về tốc độ trong lần thử nghiệm 5G Advanced đầu tiên tại Việt Nam đến từ công nghệ gộp nhiều băng tần (CA – Carrier Aggregation), cho phép thiết bị di động kết nối đồng thời nhiều băng tần để trao đổi dữ liệu, thay vì chỉ một băng tần như trước. Trong các bài thử, Viettel kết nối đồng thời băng tần 2.600MHz, C-Band và mmWave, đạt tốc độ tải xuống hơn 7,3 Gbps, vượt trội so với 5G hiện nay.

Kỹ sư Viettel thực hiện các thử nghiệm về mạng di động 5G Advanced

Hoạt động nghiên cứu và thử nghiệm được Viettel phối hợp với các đối tác Ericsson và MediaTek triển khai từ tháng 8-2025. Theo đó, kỹ sư Viettel xây dựng mạng 5G Advanced trên nền tảng mạng lõi 5G Core cùng trạm phát sóng 5G gNodeB đa băng tần của Ericsson.

Công nghệ được thử nghiệm trên thiết bị đầu cuối chuyên dụng sử dụng chipset M90 của MediaTek, được thiết kế riêng cho 5G Advanced, tuân thủ chuẩn 3GPP Release 17 và phù hợp với 5G Advanced Release 18 sắp được ban hành, vừa được giới thiệu tại Hội nghị Di động thế giới MWC 2025.

5G Advanced được xem là phiên bản nâng cấp quan trọng của 5G, đồng thời là bước đệm để phát triển mạng di động 6G. Công nghệ gộp nhiều băng tần trên 5G Advanced không chỉ giúp tăng tốc độ kết nối mà còn nâng cao độ ổn định, tin cậy nhờ kết hợp vùng phủ rộng của tần số thấp với tốc độ cao của tần số cao, qua đó giảm tình trạng rớt mạng, giật, lag khi xem video hoặc chơi game.

Tốc độ vượt trội của mạng di động 5G Advanced do Viettel thử nghiệm

Đại diện Viettel cho biết, trong năm 2026, Viettel sẽ triển khai 5G Advanced trên các băng tần 700MHz và 2.600MHz đã được cấp phép cho 5G, giúp tốc độ tăng thêm khoảng 15%. Công nghệ này đặc biệt phát huy hiệu quả tại các sự kiện lễ hội, khu vực tập trung đông người, hạn chế tình trạng nghẽn mạng do thiếu tài nguyên. Viettel đặt mục tiêu hướng tới tốc độ 10 Gbps thông qua việc tiếp tục nghiên cứu, phát triển công nghệ gộp băng tần.

Ông Hoàng Bình Sơn, Phó Tổng Giám đốc Viettel Networks, cho biết Viettel luôn chủ động nghiên cứu, làm chủ các công nghệ mới nhất, song hành cùng thế giới và sẵn sàng triển khai tại Việt Nam. Hiện Viettel đang tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm các công nghệ, dịch vụ mới trên nền tảng 5G nhằm mở rộng phạm vi ứng dụng, đa dạng hóa dịch vụ, đưa viễn thông trở thành nguồn lực thúc đẩy tự động hóa, công nghiệp thông minh và công nghệ cao tại Việt Nam.

Thành công trong thử nghiệm 5G Advanced giúp Viettel bổ sung mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện bức tranh 5G, dựa trên hạ tầng lớn và công nghệ hiện đại, hướng tới mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Từ khi chính thức thương mại hóa vào tháng 10-2024 đến nay, Viettel là nhà mạng duy nhất tại Việt Nam công bố triển khai song song mạng 5G SA và 5G NSA trên toàn quốc. Năm 2025, Viettel đấu giá thành công băng tần 700MHz cho 5G – được coi là “tần số vàng” cho vùng phủ. Với khoảng 30.000 trạm 5G tính đến tháng 12-2025, Viettel đã phủ sóng 5G đến 90% diện tích ngoài trời và 70% diện tích trong nhà trên toàn quốc.

TRẦN BÌNH