Vốn tín dụng dành cho xây dựng “xanh” vẫn còn khiêm tốn

Ngày 16-7, tại Hà Nội, Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TPHCM phối hợp Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Diễn đàn phát triển bền vững ngành xây dựng Việt Nam, nhằm thúc đẩy lộ trình hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, ngành xây dựng Việt Nam hướng tới gắn kết chặt chẽ công trình xanh với hệ thống giao thông xanh và hạ tầng phục vụ chuyển đổi năng lượng, qua đó hình thành không gian đô thị phát triển bền vững.

Tại diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng một trong những rào cản lớn đối với quá trình chuyển đổi xanh của doanh nghiệp là khó tiếp cận nguồn vốn.

TS Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trường Đào tạo cán bộ Agribank, cho biết đến hết quý 1-2026, tổng dư nợ tín dụng xanh đạt gần 828.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tín dụng dành riêng cho lĩnh vực xây dựng xanh chỉ đạt hơn 24.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 3% tổng dư nợ tín dụng xanh của toàn hệ thống, cho thấy dư địa phát triển còn rất lớn.

Quang cảnh sự kiện. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, để thúc đẩy tín dụng cho xây dựng xanh, cần chuẩn hóa tiêu chí xác định công trình xanh, mở rộng danh mục dự án đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn xanh, phát triển các sản phẩm tín dụng trung và dài hạn, đồng thời gắn hiệu quả môi trường với các chỉ số có thể đo lường, kiểm chứng.

Theo khảo sát doanh nghiệp Việt Nam của VCCI, gần 55% doanh nghiệp chưa sẵn sàng về công nghệ; 55% thiếu vốn và khó tiếp cận tín dụng xanh; 59% chưa có bộ phận phụ trách phát triển bền vững; chỉ gần 6% áp dụng thành công công nghệ giảm phát thải. Từ thực tế này, VCCI đề xuất thành lập trung tâm điều phối và đổi mới sáng tạo hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0", với các nhiệm vụ đào tạo nhân lực, hỗ trợ tiếp cận tài chính xanh, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy đối thoại chính sách.

Chuyên gia trình bày tham luận tại phiên thảo luận chuyên đề. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Ông Vũ Hồng Phong, chuyên gia của Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC), cho rằng để thúc đẩy phát triển xanh trên diện rộng, các quốc gia đang phát triển cần có các hệ thống chứng nhận dễ áp dụng, chi phí thấp và phù hợp với số đông công trình.

Theo ông Vũ Hồng Phong, chứng nhận EDGE dành cho công trình xanh là một trong những công cụ giúp các dự án xây dựng mở rộng khả năng tiếp cận nguồn tài chính xanh nhờ tương thích với các tiêu chuẩn và khung tài chính xanh của Việt Nam, khu vực Đông Nam Á và quốc tế.

HÀ NGUYỄN