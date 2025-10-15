Chính phủ và Quốc hội phối hợp chặt chẽ tổ chức tốt kỳ họp thứ 10

Cuối buổi chiều 15-10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị giữa Thường trực Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Kỳ họp thứ 10 dự kiến khai mạc ngày 20-10 là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, quyết định khối lượng lập pháp nhiều nhất từ trước đến nay. Kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để đánh giá, tổng kết nhiệm kỳ, quyết định các vấn đề trọng đại quốc gia và đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới.

Dự kiến kỳ họp diễn ra từ ngày 20-10 đến 12-12, sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung, gồm 50 luật, 3 nghị quyết thuộc công tác lập pháp, 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nêu rõ, hội nghị giữa Thường trực Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khái quát những vấn đề cần chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Thủ tướng đề nghị 2 bên phối hợp chặt chẽ, tiếp tục đổi mới theo hướng vừa nâng cao chất lượng, vừa bảo đảm tiến độ kịp thời. Thủ tướng đề nghị các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng dành thời gian, phát huy vai trò, trách nhiệm để góp phần nâng cao chất lượng các dự án luật, nghị quyết; cần đôn đốc hoàn thành các hồ sơ dự án luật, nghị quyết chưa làm xong. Các Bộ trưởng tiếp thu các ý kiến trong công tác phục vụ kỳ họp và phải thu xếp tối đa thời gian để tham dự kỳ họp thứ 10...

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, hai bên đã có sự chuẩn bị từ sớm, từ xa, thống nhất các nội dung trong báo cáo. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội đã tổ chức tốt 9 kỳ họp bất thường, 9 kỳ họp định kỳ, tiến tới chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND vào tháng 3-2026. Những luật, nghị quyết được các bộ, ngành chủ trì soạn thảo được chuyển sang Quốc hội thẩm tra, giải quyết nhanh với tinh thần họp liên tục. Chủ tịch Quốc hội mong cơ quan Chính phủ sớm trình tài liệu, hồ sơ cần chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng để gửi cho đại biểu Quốc hội thời gian sớm nhất.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, kỳ họp thứ 10 tới dự kiến kéo dài hơn 40 ngày, nếu bố trí chương trình khoa học có thể rút ngắn; đề nghị 2 bên cùng bảo đảm quy chế kỳ họp; xác định tiến độ, trách nhiệm rõ ràng; tập trung ưu tiên, tránh dàn trải; việc thảo luận, tiếp thu, giải trình phải rõ ràng; tăng cường thảo luận, phản biện, lắng nghe đa chiều.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị kỳ họp tới cần nâng cao chất lượng hơn nữa; tăng cường ứng dụng công nghệ minh bạch, Quốc hội số hướng tới hình thức Quốc hội thông minh; chuyển đổi số, số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác xây dựng luật pháp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch Quốc hội cho rằng kỳ họp tới sẽ là một kỳ họp lịch sử, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, cần có sự chung sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội và Chính phủ để kỳ họp thành công.

Tin liên quan Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn

LÂM NGUYÊN