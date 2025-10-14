Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn

Chính phủ, các cơ quan sẽ gửi báo cáo đầy đủ; đại biểu gửi chất vấn bằng văn bản để người được chất vấn trả lời liên tục từ nay đến kỳ họp.

Nhà Quốc hội, nơi sẽ diễn ra kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tới đây

Kỳ họp thứ 10 tới, Quốc hội sẽ không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn. Chính phủ, các cơ quan sẽ gửi báo cáo đầy đủ; đại biểu gửi chất vấn bằng văn bản để người được chất vấn trả lời liên tục từ nay đến kỳ họp. Cơ quan liên quan sẽ tổng hợp báo cáo và bố trí Quốc hội họp trong 1 buổi.

Đó là thông tin được Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết tại hội nghị giao ban báo chí Trung ương do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ VH-TT-DL, Hội Nhà báo Việt Nam, tổ chức sáng nay, tại Hà Nội.

Kỳ họp thứ 10 dự kiến khai mạc sáng 20-10 và bế mạc ngày 12-12 tại Nhà Quốc hội (Hà Nội).

Thời gian làm việc chính thức của kỳ họp là 42 ngày. Cũng theo ông Nguyễn Văn Hiển, dự kiến, Quốc hội xem xét, quyết định 66 nội dung, trong đó khoảng 50 dự án luật, 3 nghị quyết chuyên đề và 13 nhóm nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Do khối lượng công việc tại kỳ họp này rất lớn nên Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm phục vụ hiệu quả kỳ họp thứ 10.

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan báo chí bám sát chương trình, triển khai thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác về nội dung và tiến trình kỳ họp; phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của đại biểu và các quyết định của Quốc hội…

HÀ MY