Chưa đưa dự án sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai vào chương trình kỳ họp thứ 10

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai vẫn chưa được đưa vào chương trình nghị sự dự kiến của kỳ họp thứ 10 của Quốc hội. Thay vào đó, Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết về vấn đề này.

Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh báo cáo tại phiên họp

Theo báo cáo vừa được Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày cuối phiên họp chiều 14-10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung (50 luật, 3 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước); đồng thời, có 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để ĐBQH nghiên cứu, làm cơ sở để thực hiện quyền giám sát và xem xét các nội dung theo quy định.

Đáng lưu ý, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai vẫn chưa được đưa vào chương trình nghị sự dự kiến. Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, theo Nghị quyết số 98/2025/UBTVQH15 của UBTVQH điều chỉnh chương trình lập pháp năm 2025, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 10 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Tuy nhiên, qua trao đổi thông tin, phối hợp công tác, Văn phòng Quốc hội được biết, ngày 22-9-2025, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 8991/VPCP-NN thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ NN-MT xây dựng Nghị quyết của Quốc hội bảo đảm 3 mục tiêu và giải quyết được các vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Đồng thời, cấp có thẩm quyền đã có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 18091-CV/VPTW ngày 4-10-2025 của Văn phòng Trung ương.

Căn cứ tình hình chuẩn bị thực tế và ý kiến của cấp có thẩm quyền, trong điều kiện chương trình lập pháp đã bổ sung dự án Luật như trên, Văn phòng Quốc hội đề nghị trước mắt cho thể hiện tên nội dung nêu trên trong dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp như sau: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai (hoặc Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai (áp dụng trong thời gian chưa sửa đổi Luật Đất đai - nếu cần thiết).

Một điểm đáng lưu ý khác là kỳ họp này dự kiến không tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Thay vào đó, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận ở hội trường báo cáo tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Ông Lê Quang Mạnh cũng cho biết, mặc dù số lượng nội dung trình tại kỳ họp tăng so với dự kiến khi triệu tập kỳ họp, nhưng do UBTVQH cho phép bố trí thảo luận chung các dự án, nội dung cùng lĩnh vực; giảm tối đa thời gian trình bày tờ trình, báo cáo, đồng thời dự kiến chương trình kỳ họp khi triệu tập đã được bố trí theo hướng có dư địa để có thể bổ sung thêm một số nội dung.

Vì vậy, đến nay, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 41 ngày. Trong đó, chỉ bố trí làm việc 1 ngày thứ bảy của tuần đầu tiên (ngày 25-10); các ngày thứ bảy, chủ nhật còn lại dành thời gian để các cơ quan tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết; UBTVQH tổ chức phiên họp để xem xét, cho ý kiến, quyết định các nội dung theo thẩm quyền.

Kỳ họp khai mạc vào sáng ngày 20-10-2025, dự kiến bế mạc ngày 12-12-2025; Quốc hội họp liên tục để tập trung hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

ANH PHƯƠNG