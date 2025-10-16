Ngày hội tuyển dụng Bác Tài Xanh: Xanh SM mở ra cơ hội khởi nghiệp cho hàng trăm tài xế

Ngày hội tuyển dụng Bác Tài Xanh diễn ra cuối tuần qua tại Hà Nội đã thu hút hơn 2.000 người tham dự. Sự kiện không chỉ mang đến cho cộng đồng tài xế cơ hội lái thử các dòng ô tô - xe máy điện VinFast tối ưu cho kinh doanh dịch vụ như Limo Green, Herio Green, Evo Grand, mà còn mở ra lộ trình nghề nghiệp và làm chủ cuộc sống cùng Xanh SM.

Từ sáng sớm, khu vực lái thử xe điện trước Vincom Long Biên đã chật kín người. Nhiều bác tài háo hức chờ đến lượt trải nghiệm mẫu MPV 7 chỗ Limo Green, dòng xe được xem là “tâm điểm” thị trường ô tô dịp cuối năm.

VinFast Limo Green - mẫu xe được đón chờ nhất dịp cuối năm nay xuất hiện tại Ngày hội Bác Tài Xanh

Sau các vòng lái thử, nhiều tài xế đều chia sẻ sự hài lòng bởi khả năng vận hành cũng như trang bị trội hơn rất nhiều của Limo Green so với các mẫu xe xăng cùng tầm tiền. Ngoài ra, nhiều mẫu xe máy điện, ô tô điện khác như Herio Green, Evo Grand cũng nhận được nhiều lời khen của các bác tài.

Ngoài trải nghiệm xe, tại sự kiện, nhiều tài xế đã dịp được tư vấn kỹ lưỡng về chính sách lương thưởng, hỗ trợ đầu tư và quyền lợi tại Xanh SM. Với loạt chính sách rõ ràng, hướng về quyền lợi của tài xế, nhiều bác tài đã chia sẻ sự yên tâm và mạnh dạn chuyển hướng sang làm chủ phương tiện xanh.

Có mặt tại sự kiện, anh Phạm Dũng - tài xế công nghệ 34 tuổi ở Thanh Trì (Hà Nội) là một trong những bác tài quyết định chốt cọc sớm nhất chiếc Limo Green. Theo anh Dũng, với ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu, chi phí vận hành thấp, lại được hỗ trợ trả góp linh hoạt, anh Dũng coi chiếc xe điện chính là bước khởi đầu cho hành trình nghề nghiệp mới của mình.

Bên cạnh đó, những bác tài đang tìm kiếm công việc ổn định trong dịp cuối năm, hay mong muốn làm quen, trải nghiệm thêm với ô tô điện cũng yên tâm đăng ký trở thành Bác Tài Xanh toàn thời gian nhờ các chính sách đảm bảo thu nhập 15 – 18 triệu đồng/tháng.

Hàng nghìn người đã có mặt tại Ngày hội tuyển dụng Bác Tài Xanh ở Hà Nội

Không chỉ nam giới, nhiều nữ tài xế cũng tham dự sự kiện để tìm hiểu cơ hội làm chủ tay lái. “Tôi từng nghĩ nghề này chỉ dành cho đàn ông, nhưng được tư vấn kỹ về bảo hiểm, quyền lợi và chính sách dành cho phụ nữ, tôi thấy yên tâm hơn. Làm chủ xe, làm chủ thời gian, vẫn có thể tranh thủ lo cho gia đình”, chị Nguyễn Thị Hòa (29 tuổi) cho biết tại sự kiện.

Nhiều chị em cũng quan tâm đến nghề chạy xe công nghệ

Tại khu vực tư vấn, hàng trăm bác tài đã quyết định ký hợp đồng và đặt cọc xe ngay tại chỗ, sau khi được hướng dẫn về gói tài chính, lộ trình thu nhập và các quyền lợi khi gia nhập Xanh SM. Hơn 200 hồ sơ gia nhập Xanh SM được hoàn tất, cùng 23 đơn đặt cọc mua xe Limo Green ngay trong sự kiện chứng minh cho sức hút của mô hình “tài xế làm chủ”.

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm xe và tư vấn nghề nghiệp, ngày hội còn có khu vực khám sức khỏe miễn phí, cắt tóc, mát-xa cổ vai gáy, cùng khu vực giao lưu, trà chiều cho tài xế nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam sắp đến gần, mang lại không khí gắn kết, ấm áp và thân thiện dành cho người lao động.

Các bác tài được đội ngũ y tế thăm khám sức khỏe miễn phí

Không chỉ là “ngày hội tuyển dụng”, sự kiện còn trở thành nơi truyền cảm hứng khởi nghiệp và kết nối cộng đồng bác tài. Trong không khí sôi nổi, nhiều nhóm tài xế cùng bàn bạc cách tối ưu doanh thu, lập kế hoạch đầu tư và thậm chí lập nhóm chia sẻ kinh nghiệm chạy xe điện.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh - Phó Tổng giám đốc Vận hành Xanh SM thị trường Việt Nam và Lào nhận định: “Việc nhiều tài xế chọn đầu tư xe điện không chỉ thể hiện tinh thần dám làm, dám thay đổi, mà còn là minh chứng cho sự chuyển dịch sang mô hình lao động xanh, bền vững. Không cần văn phòng hay bảng hiệu, mỗi bác tài đều là một doanh nhân - người điều hành công việc của chính mình, đóng góp tích cực cho cộng đồng”.