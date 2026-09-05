Lễ khai giảng đầu tiên ở ngôi trường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sáng 5-9, hòa chung không khí khai giảng chung của cả nước, thầy và trò Trường THPT Võ Nguyên Giáp (phường Phú Mỹ, TPHCM) hân hoan bước vào khai giảng năm học mới, đây cũng là lễ khai giảng đầu tiên của ngôi trường vinh dự mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM tặng hoa chúc mừng Trường THPT Võ Nguyên Giáp

Tham dự lễ khai giảng có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông; Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc và Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Phú Mỹ Đặng Văn Hùng.

Học sinh Trường THPT Võ Nguyên Giáp phấn khởi dự lễ khai giảng đầu tiên ở ngôi trường vinh dự mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Phát biểu tại lễ khai giảng, thầy Nguyễn Tùng Giang, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Nguyên Giáp, cho biết, năm học 2026-2027, nhà trường chào đón 672 học sinh khối 10. Đây là khóa học sinh đầu tiên của ngôi trường vừa đưa vào hoạt động và vinh dự mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Khóa học sinh đầu tiên của ngôi trường vinh dự mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Năm học 2026-2027, trường có hơn 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

"Đội ngũ cán bộ lãnh đạo nhà trường quyết tâm nâng cao nhận thức; chủ động, tích cực đổi mới và sáng tạo trong quản lý, điều hành; tranh thủ sự ủng hộ nhiệt tình của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các bậc phụ huynh để cùng kiến tạo một ngôi trường không chỉ đạt chất lượng cao mà còn là “mái nhà chung hạnh phúc” – nơi các em học sinh được học tập, rèn luyện và vui chơi an toàn, lành mạnh, được yêu thương, tôn trọng, khẳng định giá trị bản thân và sống trọn vẹn với tuổi thanh xuân tươi đẹp", thầy Nguyễn Tùng Giang, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Nguyên Giáp bày tỏ.

Thầy Nguyễn Tùng Giang, Hiệu trưởng Trường THPT Võ Nguyên Giáp đánh trống khai giảng năm học mới

Tại lễ khai giảng, nhà trường đã biểu dương, khen thưởng 5 học sinh lớp 10 đạt điểm số cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 vừa qua nhằm động viên, khích lệ tinh thần ham học hỏi, nỗ lực trong học tập của các em.

Lãnh đạo nhà trường khen thưởng 5 học sinh đạt điểm số cao trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Cũng trong dịp này, trường trao thưởng cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc tại sân chơi nghiên cứu khoa học chào mừng năm học mới với chủ đề "Thiết kế và thi đấu tên lửa nước". Sân chơi đã thu hút sự tham gia thi đấu nhiệt tình của các đội chơi đến từ 15 lớp 10.

THU TÂM