Đại học Y Dược TPHCM trao 20 suất học bổng toàn phần cho 20 thủ khoa

Sáng 5-9, Đại học Y Dược TPHCM tổ chức lễ khai giảng năm học 2026 – 2027. Đến dự có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, cùng đại diện các vụ, cục trực thuộc Bộ.

GS-TS Trần Diệp Tuấn, Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM trao học bổng cho thủ khoa đầu vào của nhà trường

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS-BS Vương Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM, trong năm học 2025 – 2026, nhà trường đã hoàn thành kế hoạch giảng dạy, thực hành lâm sàng và đánh giá đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và thực hiện theo các quy định hiện hành. Tổng kết năm học 2025 – 2026, Nhà trường có 67 sinh viên được khen thưởng với thành tích học tập cao nhất khóa trong năm học và 2.971 sinh viên được khen thưởng Danh hiệu sinh viên xuất sắc và giỏi.

Công tác tuyển sinh năm 2026 của nhà trường được thực hiện bài bản, nghiêm túc, đúng kế hoạch đề ra. Cụ thể có 2.951 thí sinh trúng tuyển, trong đó có 2.766 thí sinh nộp hồ sơ nhập học (tính đến 3-9).

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng Đại học y Dược TPHCM

Em Đinh Ngọc Hải Lam, quê quán TPHCM, trúng tuyển ngành y khoa, đạt 30/30 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và 1,5 điểm được cộng từ chứng chỉ IELTS và SAT. Với tổng điểm trúng tuyển chính thức lên đến 31,5 điểm, trở thành thủ khoa đầu vào toàn trường năm 2026 của Đại học Y Dược TPHCM. Bên cạnh đó, em Huỳnh Diễm My (quê quán Đắk Lắk) và em Nguyễn Lê Yến Nhi (quê quán Gia Lai) đạt số điểm trúng tuyển 30/30, trở thành thủ khoa ngành y khoa của trường.

Đối với đào tạo sau đại học, theo PGS-TS-BS Vương Thị Ngọc Lan, quy mô đào tạo sau đại học tiếp tục được duy trì và phát triển. Trong năm học 2025 – 2026, nhà trường quản lý 4.828 học viên đang theo học, có 2.295 học viên trúng tuyển mới và 1.912 học viên tốt nghiệp, góp phần cung cấp nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho xã hội.

PGS-TS-BS Vương Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM phát biểu tại lễ khai giảng

Năm 2026, nhà trường mở thêm 1 ngành đào tạo mới thuộc bậc thạc sĩ là Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ. Đến nay, Đại học Y Dược TPHCM có 170 ngành/chuyên ngành thuộc 5 bậc đào tạo. Công tác tuyển sinh sau đại học năm 2026 ghi nhận những kết quả tích cực. Tổng số 6.735 thí sinh dự tuyển, tăng 25,2% so với năm 2025; có 2.628 học viên trúng tuyển, tỷ lệ chọi trung bình 1:2,56 và tỷ lệ nhập học đạt trên 98,25%.

Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhà trường đã đạt chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện 11 chương trình đào tạo đại học và 11 chương trình đào tạo sau đại học (gồm 10 chương trình đào tạo thạc sĩ và 1 chương trình đào tạo tiến sĩ) của nhà trường đã đạt kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA (bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục do Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á xây dựng nhằm đánh giá và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo).

Đại diện nhà trường trao học bổng toàn phần cho các thủ khoa

Dịp này, nhà trường đã trao 20 suất học bổng toàn phần 100% học phí năm học 2026 – 2027 cho 20 thủ khoa (1 thủ khoa toàn trường và 19 thủ khoa các ngành) vừa trúng tuyển vào Đại học Y Dược TPHCM.

THÀNH SƠN