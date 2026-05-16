Hội Cựu chiến binh TPHCM: Chung tay về một Thành phố muôn sắc hoa

Ngày 16-5, tại Trường THCS Tân Hưng (phường Long Hương, TPHCM), Hội Cựu chiến binh TPHCM phát động và triển khai Phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”, hưởng ứng trồng 1 triệu cây xanh, do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát động.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã trồng cây xanh tại khuôn viên Trường THCS Tân Hưng và phủ xanh thảm cỏ tại khuôn viên khu vực Đền thờ Liệt sĩ Long Hương.

Cán bộ, hội viên cựu chiến binh tham gia trồng cây xanh

Hội Cựu chiến binh TPHCM đặt mục tiêu hội cựu chiến binh các xã, phường, đặc khu hưởng ứng đợt phát động trong năm 2026, sẽ trồng 10.000 cây xanh, đến năm 2030 trồng 50.000 cây; 100% hội cựu chiến binh cấp xã và trên 50% chi hội có 1 công trình “Thành phố muôn sắc hoa” trở lên; 100% hội viên cựu chiến binh trồng hoa leo, cây xanh dọc theo tường nhà, hàng rào, rào chắn…

Các đơn vị ký kết thi đua
Ban tổ chức trao tặng học bổng cho học sinh

Tại buổi lễ, đại diện các Cụm thi đua ký kết hưởng ứng đợt thi đua chào mừng Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam và Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Hội Cựu chiến binh TPHCM cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

MẠNH THẮNG

