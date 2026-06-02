Ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM: Nhiều thí sinh phấn khởi với đề thi Ngữ văn và Ngoại ngữ

Ngày 1-6, hơn 151.000 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn TPHCM bước vào hai môn thi đầu tiên là Ngữ văn và Ngoại ngữ. Ngày thi đầu tiên được đánh giá dễ thở, đề thi không đánh đố, phát huy tối đa khả năng tư duy và sáng tạo của thí sinh.

Đề Ngữ văn thời sự, độ mở cao

Kết thúc giờ làm bài môn Ngữ văn, tại điểm thi THCS Lê Lợi (phường Xuân Hòa), hầu hết thí sinh ra về với tâm trạng phấn khởi. Nguyễn Lê Hoàng Huy, học sinh lớp 9/4, Trường THCS Hai Bà Trưng (phường Xuân Hòa), vui mừng cho biết: "Em chỉ mất 15 phút hoàn thành phần đọc - hiểu vì các câu hỏi chỉ ở mức nhận biết và thông hiểu. Đối với hai phần nghị luận văn học và nghị luận xã hội, ngữ liệu của đề thi đã gợi ý nội dung trả lời cho thí sinh. Em tự tin mình được 8 điểm môn Ngữ văn”.

Thí sinh vui mừng sau giờ thi tại điểm thi Trường chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM. ẢNH: HOÀNG HÙNG

Còn theo Nguyễn Duy Hưng, học sinh lớp 9/1, Trường THCS Đoàn Thị Điểm (phường Nhiêu Lộc), chủ đề câu hỏi nghị luận xã hội về sự thờ ơ của người trẻ đã được báo chí nói đến rất nhiều nên không khó tìm dẫn chứng. Thí sinh này nhận định đề thi đề cập vấn đề khá thời sự và gần gũi, thí sinh chỉ cần nắm chắc kỹ năng làm bài là có thể dễ dàng đạt điểm khá.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, đặc khu Côn Đảo có 7 học sinh vào đất liền dự thi tuyển sinh lớp 10, tăng cao hơn so với những năm trước. Trong đó, 4 em đăng ký dự thi vào các trường THPT công lập tại TPHCM, 3 em dự thi công lập ở các địa phương khác. Thầy Lê Trúc Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong (đặc khu Côn Đảo), cho biết, để đồng hành cùng các em, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã rà soát danh sách học sinh có nguyện vọng dự thi trong đất liền và tổ chức hướng dẫn ôn thi cho các em.

Nhận định về đề thi, ThS Phan Hoàng Tấn, Tổ trưởng Tổ Ngữ văn, Trường THCS Nguyễn Văn Tố (phường Diên Hồng), cho biết, đề thi có chủ đề xuyên suốt là “Những sắc màu cảm xúc” với ngữ liệu được lựa chọn là tác phẩm truyện có tính chất giả tưởng, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho học sinh. Ở phần đọc - hiểu, các câu hỏi đều bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình, riêng câu 1d kết nối giữa tác phẩm truyện và giải quyết vấn đề thực tiễn giúp học sinh nhận ra mối quan hệ gắn bó giữa văn học và đời sống thực tế. Ở phần viết đoạn văn, đề thi có độ mở cao khi cho phép thí sinh lựa chọn một trong hai phương diện nghệ thuật hoặc chủ đề của tác phẩm để phân tích, qua đó phát huy tối đa khả năng sáng tạo của học sinh. Riêng câu hỏi viết bài văn nghị luận, vấn đề thấu hiểu cảm xúc, biết sống yêu thương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các bạn trẻ trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ hiện nay.

Sáng 1-6, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu đã đến thăm và động viên thí sinh tại hai điểm thi THCS Đoàn Thị Điểm (phường Nhiêu Lộc) và THCS Lê Lợi (phường Xuân Hòa). Ông Nguyễn Văn Hiếu gửi lời cảm ơn lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh, đồng thời gửi lời chúc tất cả thí sinh có kết quả thi tốt, riêng đội ngũ cán bộ coi thi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại kỳ thi.

Môn Ngoại ngữ: Dự đoán có "mưa" điểm 10

Chiều 1-6, thí sinh hoàn thành ngày thi đầu tiên với tâm trạng phấn khởi. Em Trình Đức Phú, học sinh Trường THCS Duy Tân (phường Vũng Tàu), cho biết, bài thi tiếng Anh em tự tin làm được khoảng 9 điểm. “Em thấy đề thi không quá khó. Chủ đề bài đọc hiểu khá quen thuộc với chúng em, như: việc chinh phục ngọn núi, tác hại của việc sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh đối với cuộc sống. Phần viết là những đoạn văn theo từng chủ điểm. Bạn nào nắm vững ngữ pháp và có vốn từ vựng là có thể làm tốt phần này”, Đức Phú nói.

Cán bộ coi thi phát giấy thi cho thí sinh trước giờ làm bài tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán, TPHCM). ẢNH: HOÀNG HÙNG

Tại điểm thi THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn), Trúc Uyên, học sinh lớp 9/1, Trường THCS Ngô Quyền (phường Bảy Hiền), cho biết, văn bản đọc hiểu của phần trả lời câu hỏi trắc nghiệm có chủ đề về trí tuệ nhân tạo. Tất cả từ vựng đều quen thuộc, không đánh đố thí sinh; ngữ pháp hơi rối do có câu phức nhưng dễ dàng đoán ý thông qua ngữ cảnh. Các câu hỏi ngữ âm đều có từ vựng quen thuộc; riêng phần viết lại câu chỉ có 1-2 câu khó do liên quan cấu trúc cụm động từ, còn lại đều rất dễ. Thí sinh này tự tin dự đoán mình được 9 điểm môn Ngoại ngữ.

Thầy Trần Nguyễn Hanh, Tổ trưởng Tổ tiếng Anh, Trường THCS Lý Thánh Tông (phường Chánh Hưng), nhận xét, đề thi khá vừa sức, theo đúng cấu trúc, định hướng dạy học của Sở GD-ĐT từ đầu năm học, không có nhiều câu hỏi đánh đố. Học sinh có năng lực tiếng Anh khá giỏi sẽ dễ dàng đạt điểm từ 8.0 trở lên. Tuy nhiên, nếu học sinh không có vốn từ vựng rộng và kỹ năng làm bài không tốt sẽ gặp khó khăn ở đoạn văn đọc hiểu. Dự đoán năm nay số lượng điểm 10 sẽ tăng cao hơn so với kỳ thi năm 2025.

Bám sát thời đại công nghệ số Thầy Đào Vĩnh Bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi (phường Rạch Dừa, TPHCM), nhận định, đề thi môn Ngữ Văn phù hợp với kỳ thi chung đầu tiên sau sáp nhập. Nội dung thi có tính mới, phù hợp với thực tiễn, đặc biệt là bám sát thời đại công nghệ số, xu hướng chuyển đổi số với câu chuyện về chú robot tưởng mình là người. Đề thi tạo ra một hệ thống xuyên suốt và mạch lạc. Chủ đề bao trùm toàn bộ đề bài là về "Những sắc màu cảm xúc". Các phần trong đề có sự bổ trợ, liên kết chặt chẽ, tạo sự kết nối trong bài làm của học sinh. Thầy Đào Vĩnh Bộ đánh giá cao ngữ liệu và hệ thống câu hỏi. Ngữ liệu phù hợp với chủ đề đưa ra, tạo sự gần gũi cho học sinh. Hệ thống câu hỏi có sự phân loại rất rõ ràng. Phần Đọc hiểu văn bản, câu 1d, 1b được đánh giá là khá hay và sâu sắc. Ở bài văn nghị luận, vấn đề đưa ra rất rõ ràng, phù hợp để bàn luận về một thực trạng phổ biến của giới trẻ hiện nay. Điều này cho phép học sinh có thể lấy chính những trải nghiệm thực tế của bản thân để viết bài. Thầy Đào Vĩnh Bộ dự báo mức điểm phổ biến là từ 6,5 điểm đến 8 điểm. Hỗ trợ học sinh gãy tay hoàn tất bài thi Sáng 1-6, em Nguyễn Ngọc Thảo My, học sinh lớp 9B, Trường THCS Phước Thuận (xã Hồ Tràm), đến điểm thi Trường THPT Xuyên Mộc với cánh tay phải vẫn còn đau nhức. Cuối tháng 5, trên đường đi học về, em không may gặp tai nạn giao thông khiến tay phải bị gãy dập xương. Dù sức khỏe đã dần hồi phục nhưng chấn thương khiến em chưa thể cầm bút viết. Cô Võ Thị Thiên Lý, Phó trưởng điểm thi Trường THPT Xuyên Mộc cho biết, thực hiện hướng dẫn của Sở GD-ĐT, điểm thi đã bố trí một phòng thi riêng dành cho Thảo My. Trong phòng có 3 giám thị, trong đó một giám thị làm nhiệm vụ viết bài theo lời đọc của thí sinh. Người hỗ trợ không phải là giáo viên dạy môn thi của em. Ngoài ra, phòng thi còn có 2 giám thị coi thi, 1 cán bộ giám sát bên ngoài và được trang bị thiết bị ghi âm, ghi hình toàn bộ quá trình làm bài. Mọi hoạt động đều được giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo khách quan, nghiêm túc và đúng quy chế. Kiểm tra công tác hỗ trợ đặc biệt cho thí sinh tại điểm thi, bà Trần Thị Ngọc Châu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết: “Điểm thi đã thực hiện hỗ trợ thí sinh đúng quy chế. Các khâu diễn ra nhịp nhàng, đảm bảo quyền lợi cho em. Thí sinh đã bước vào kỳ thi một cách thuận lợi”. mTại điểm thi THCS Đoàn Thị Điểm (phường Nhiêu Lộc), một phòng thi riêng được bố trí cho thí sinh đang điều trị bệnh lây nhiễm. Trước đó, điểm thi đã phối hợp Trạm Y tế phường Nhiêu Lộc xây dựng phương án hỗ trợ học sinh gồm: bố trí lối đi riêng, vật dụng nhà vệ sinh, nước rửa tay tại phòng thi. Trong suốt quá trình làm bài, thí sinh đeo khẩu trang dưới sự giám sát của hai cán bộ coi thi và một cán bộ giám sát phòng thi. KHÁNH CHI - THU TÂM

