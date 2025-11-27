Ngọc Thuận tái xuất màn ảnh rộng, nên duyên với Thu Trang trong "Ai thương ai mến"

Sau gần 20 năm vắng bóng màn ảnh rộng kể từ vai diễn trong Trai nhảy, diễn viên Ngọc Thuận chính thức tái xuất với vai cậu Khả trong dự án điện ảnh Ai thương ai mến , đánh dấu lần đầu kết hợp cùng nghệ sĩ Thu Trang.

Nhà sản xuất Ai thương ai mến vừa tung teaser poster và teaser trailer hé lộ loạt bi kịch xoay quanh cuộc đời nhân vật Hai Mến (Thu Trang thủ vai). Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm Thu Trang, Ngọc Thuận, Võ Điền Gia Huy và Trâm Anh, tạo thành bộ tứ nhân vật trung tâm của phim.

Ngọc Thuận tái xuất với vai công tử miền Tây trong Ai thương ai mến. Ảnh: ĐPCC

Xuất hiện với tạo hình công tử miền Tây, Ngọc Thuận gây chú ý trong vai cậu Khả – một thiếu gia sành điệu, giàu có. Từ mối quan hệ chủ nợ - con nợ với Hai Mến, cậu Khả dần nảy sinh tình cảm với cô, mở đầu bằng những màn đối đáp hài hước rồi chuyển sang những cung bậc cảm xúc sâu sắc hơn.

Đây là lần đầu tiên Ngọc Thuận kết hợp cùng Thu Trang trên màn ảnh rộng. Để hóa thân vào vai diễn, nam diễn viên phải trải qua nhiều vòng casting và giảm cân cấp tốc trong vòng một tuần. Anh cho biết vai diễn này là thử thách lớn bởi yêu cầu cao về diễn xuất nội tâm và chuyển biến tâm lý nhân vật.

Thu Trang – đồng thời là đạo diễn phim – cho biết lý do lựa chọn Ngọc Thuận vì anh có gương mặt hiền lành, thiện cảm, phù hợp với hình ảnh một công tử miền Tây có phần “ăn chơi” nhưng giàu tình cảm.

Ngọc Thuận và Thu Trang lần đầu có cơ hội "kết đôi" trên màn ảnh rộng. Ảnh: ĐPCC

Bên cạnh mối tình của Hai Mến và cậu Khả, teaser trailer còn hé lộ chuyện tình mộc mạc giữa Chờ (Võ Điền Gia Huy) và Thương (Trâm Anh). Những khoảnh khắc đầy cảm xúc như ánh nhìn trìu mến, lời tỏ tình giản dị… góp phần làm nổi bật thông điệp nhân văn của phim.

Chuyện tình của cặp đôi do Võ Điền Gia Huy và Trâm Anh thủ vai cũng gây chú ý. Ảnh: ĐPCC

Tuy nhiên, bi kịch ập đến khi Hai Mến bất ngờ trở thành trụ cột gia đình, gánh vác những khoản nợ chồng chất. Hình ảnh nhân vật quỳ gối giữa cơn mưa, bị ép bán nhà, thậm chí bị hành hung khiến người xem không khỏi xót xa.

Phân cảnh Thu Trang quỳ gối dưới mưa gây xúc động. Ảnh: ĐPCC

Cao trào được đẩy lên khi trong chính tang lễ của cha mẹ, Hai Mến tiếp tục bị chủ nợ (do Trung Lùn và Tiến Luật thủ vai) đến siết nợ. Thậm chí, nhân vật Thương còn bị ép bán trinh để cứu gia đình, tạo nên nút thắt gây ám ảnh trong đoạn trailer.

NSƯT Ngọc Hiệp cũng có màn tái xuất ấn tượng trong phim. Ảnh: ĐPCC

Bên cạnh kịch tính và cảm xúc, Ai thương ai mến còn tái hiện sinh động không gian đời sống và văn hoá miền Tây Nam Bộ qua hình ảnh làng quê, con người và những nét đặc trưng địa phương.

Teaser poster Ai thương ai mến. Ảnh: ĐPCC

Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 1-1-2026 tại các rạp trên toàn quốc.

HẢI DUY