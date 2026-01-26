Xã hội

Ngư dân Bắc miền Trung trúng đậm cá cơm biển dịp giáp tết

Hai ngày nay, nhiều bà con ngư dân ở Bắc miền Trung cho tàu thuyền ra khơi và liên tiếp đánh bắt trúng đậm hàng tấn cá cơm biển với số lượng lớn nên rất phấn khởi.

Video: Ngư dân Bắc miền Trung trúng đậm cá cơm biển dịp giáp tết

Ngày 26-1, có mặt tại cảng cá Cửa Sót (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), phóng viên Báo SGGP ghi nhận thời tiết nắng ấm, có hàng chục tàu thuyền công suất các loại của bà con ngư dân ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa vào cập cảng, trên khoan mang theo đầy ắp cá cơm biển.

20260126_102946.jpg
Tiến hành bốc cá cơm từ tàu lên bến cảng
20260126_102103.jpg

Sau khi các tàu thuyền được bố trí neo đậu chắc chắn dưới chân cầu cảng, bà con ngư dân cùng với các lao động thời vụ nhanh chóng bốc cá cơm từ trong hầm của khoang tàu cho vào các khay nhựa lớn, rồi chuyền tay nhau đưa lên cầu cảng để cân đếm. Sau đó, ướp đá lạnh và tiến hành sắp xếp lên thùng xe tải đông lạnh để vận chuyển đi các địa phương tiêu thụ.

20260126_101434.jpg
Cá cơm chất đầy dưới hầm của khoang tàu
20260126_101436.jpg

Nhiều ngư dân cho biết, hai ngày nay, các tàu thuyền ra khơi đánh bắt trên vùng biển tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, cách bờ 7-15 hải lý, đều trúng đậm cá cơm với số lượng lớn. Trong đó, tàu trúng nhiều được khoảng 6-9 tấn, tàu ít 2-5 tấn. Sau khi đánh bắt, số cá cơm này được đưa vào bờ bán cho thương lái với giá dao động 12.000-13.000 đồng/kg, mang lại nguồn thu nhập đáng kể nên ai cũng vui mừng, phấn khởi.

20260126_100510.jpg
Cá cơm biển được bốc xếp lên bến cảng cá Cửa Sót
20260126_104037.jpg
Bốc các khay chứa cá cơm lên xe tải đông lạnh

Theo ngư dân, những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, thời tiết trên biển rất thuận lợi (nắng ấm, gió nhẹ, sóng nhỏ), ngư trường xuất hiện nhiều luồng cá cơm có giá trị. Vì vậy, ngay sau khi đánh bắt, đưa vào cảng bốc xếp và bán hết cá cơm, các tàu thuyền đều nhanh chóng chuẩn bị ngư lưới cụ, nhiên liệu, nhu yếu phẩm tranh thủ ra khơi đánh bắt chuyến biển mới. Với hy vọng sẽ tiếp tục trúng đậm cá cơm và các hải sản khác, có thêm thu nhập để trang trải, mua sắm dịp tết.

20260126_104647.jpg
Hàng tấn cá cơm được đưa lên cảng cá Cửa Sót
20260126_105136.jpg
Sắp xếp các khay nhựa chứa cá cơm lên thùng xe tải đông lạnh đưa đi tiêu thụ

>> Cá cơm được ngư dân đánh bắt trúng đậm đưa lên cảng cá Cửa Sót:

20260126_104714.jpg
20260126_104913.jpg
20260126_110033.jpg
20260126_105051.jpg
20260126_101149.jpg
20260126_100911.jpg
20260126_103607.jpg
20260126_104008.jpg
20260126_103051.jpg
20260126_100655.jpg
DƯƠNG QUANG

