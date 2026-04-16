Người dân khẩn trương bàn giao mặt bằng để làm cầu Tứ Liên

Những ngày gần đây tại khu vực ngõ 310 đường Nghi Tàm, phường Hồng Hà (Hà Nội), công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Tứ Liên đang diễn ra khẩn trương, đồng bộ giữa người dân và chính quyền địa phương.

Công tác giải phóng mặt bằng tại ngõ 310 đường Nghi Tàm diễn ra khẩn trương. Thực hiện: TIẾN CƯỜNG

Theo ghi nhận, dọc tuyến ngõ 310 đường Nghi Tàm, nhiều hộ dân thuộc diện giải tỏa đang tất bật thu xếp đồ đạc, tháo dỡ công trình phụ, chuẩn bị bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

z7728592899984_82b6653935f1909ea98d735e8c2a72fe.jpg
Công tác giải phóng mặt bằng tại ngõ 310 Nghi Tàm đang diễn ra khẩn trương để làm cầu Tứ Liên. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Ông Nguyễn Văn Hùng, một cư dân đã sống tại ngõ 310 đường Nghi Tàm hơn 40 năm, vừa thu xếp những món đồ cũ vừa tâm sự: "Nói không tiếc là không đúng vì cả đời tôi gắn bó với con ngõ này. Nhưng nhìn cảnh người dân hàng ngày chôn chân trên cầu Chương Dương hay Nhật Tân mỗi giờ tan tầm, tôi hiểu mình cần nhường chỗ cho cái chung, để Hà Nội rộng rãi, văn minh hơn".

z7728593062640_424052c278f529199aafc2dddf3e4f7f.jpg
z7728592838875_f158602a559a85d24de37d03e81a905f.jpg
Nhiều gia đình đang chủ động tháo dỡ nhà cửa, đồ đạc để bàn giao mặt bằng. Ảnh: TIẾN CƯỜNG
z7728592839032_634e4e6ae8b2700ac3f8e3af56ce3a8e.jpg
Nhiều nhà dân đã được giải tỏa. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Theo đại diện UBND phường Hồng Hà, công tác giải phóng mặt bằng tại ngõ 310 đường Nghi Tàm đang đạt được những kết quả rất khả quan. Chính quyền địa phương luôn xác định phương châm mọi phương án bồi thường, tái định cư đều được niêm yết công khai, minh bạch.

Tổ công tác thường xuyên túc trực 24/7 để giải đáp mọi thắc mắc, dù là nhỏ nhất của bà con. Khi người dân thấy quyền lợi của mình được bảo đảm và hiểu được giá trị của cây cầu, họ sẵn sàng bàn giao mặt bằng trước thời hạn. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng thường xuyên túc trực tại hiện trường để hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong quá trình di dời, bảo đảm an toàn và đúng quy định.

z7728592932903_9d7e2ae61f53dbf65835a6e4a2b95b53.jpg
Một gia đình chủ động tháo dỡ đồ đạc trong nhà. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Các đơn vị thi công cũng đã chủ động chuẩn bị nhân lực, máy móc, sẵn sàng tiếp nhận mặt bằng ngay khi được bàn giao.

z7728592997862_022592c694e72e6e212636087516c000.jpg

Việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại ngõ 310 đường Nghi Tàm không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho thi công dự án cầu Tứ Liên mà còn thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý 2-2027.

TIẾN CƯỜNG

