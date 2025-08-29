Người đứng đầu cấp ủy chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề phát sinh

Ngày 29-8, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kết luận số 186-KL/TW về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

Theo đó, tại phiên họp ngày 29-8, sau khi nghe báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương và báo cáo giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp tháng 8-2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất các nội dung, đề xuất, kiến nghị nêu tại 2 báo cáo.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương các cấp ủy, tổ chức đảng, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Nội vụ, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy xã, phường, đặc khu đã rất tích cực, chủ động, nỗ lực, cố gắng, phát huy tinh thần, trách nhiệm, khẩn trương thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ được phân công; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ, khắc phục nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm thông suốt, hiệu quả.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị triển khai thực hiện nghiêm các kết luận, quy định mới của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, khung số lượng ban chấp hành, ban thường vụ, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; khung số lượng cấp phó của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị…

Công chức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh minh họa

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, tham mưu, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các địa phương triển khai thực hiện; hướng dẫn, hỗ trợ địa phương triển khai các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền trong giai đoạn hiện nay.

Yêu cầu người đứng đầu các ban, bộ, ngành ở Trung ương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về pháp luật đã được rà soát theo kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật; khẩn trương chỉ đạo hướng dẫn xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan trực tiếp hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, không để ách tắc công việc, ảnh hưởng đến giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; giao Đảng ủy Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo sơ kết đánh giá 2 tháng thực hiện phân cấp, phân quyền, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung những bất cập (nếu có), báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 9-2025.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính của hệ thống chính trị; kết thúc thực hiện chế độ, chính sách vào 31-8-2025; khẩn trương tổ chức và chỉ đạo các đơn vị liên quan tham gia các chương trình tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thường xuyên về nghiệp vụ công tác đảng, đảng viên, quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh…; phổ biến, quán triệt các kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương về mô hình tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương; tập trung quan tâm nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính cho cán bộ ở các địa phương vùng sâu, vùng xa và những nơi hạn chế về điều kiện, khả năng tiếp cận công nghệ số.

Kết luận số 186-KL/TW nêu rõ, trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy báo cáo đầy đủ, toàn diện, trung thực, khách quan, kịp thời những khó khăn, vướng mắc và đề xuất cụ thể biện pháp giải quyết để bảo đảm hoạt động hiệu quả; quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương như bố trí, sắp xếp cán bộ, trụ sở, tài sản công, trang thiết bị, số hóa hồ sơ, tài liệu và thực hiện chính sách cán bộ, chuyển tiếp thực hiện các dự án từ cấp huyện…; cấp ủy, trước hết là người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề phát sinh.

TRẦN BÌNH