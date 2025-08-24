Thiết kế công cụ đo lường hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Từ ngày 1-7 đến 19-8, cả nước đã tiếp nhận tổng cộng gần 4,4 triệu hồ sơ, trong đó 74,7% hồ sơ nộp trực tuyến. TPHCM vẫn là địa phương có số lượng hồ sơ cao nhất với 645.500 hồ sơ, trong khi Điện Biên có số lượng hồ sơ thấp nhất với gần 15.000 hồ sơ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ họp đánh giá tình hình sau 2 tháng vận hành chính quyền 2 cấp

Chiều 23-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ về đánh giá tình hình sau 2 tháng vận hành chính quyền 2 cấp; dự thảo báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bàn giao, quản lý tài sản công, trụ sở sau sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Báo cáo tại hội nghị, theo Bộ Nội vụ, sau gần hai tháng triển khai vận hành chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các địa phương đã hoàn thành sắp xếp, kiện toàn HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp xã; đã thành lập 465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND 34 tỉnh, thành phố và 9.916 phòng chuyên môn thuộc UBND 3.321 xã, phường, đặc khu.

Các Trung tâm phục vụ hành chính công đã đi vào hoạt động. Đến nay, 32/34 địa phương thành lập 3.139 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh vận hành theo mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công một cấp và tổ chức các chi nhánh hoặc điểm phục vụ hành chính công.

Từ ngày 1-7 đến 19-8, cả nước đã tiếp nhận tổng cộng gần 4,4 triệu hồ sơ, trong đó 74,7% hồ sơ nộp trực tuyến. TPHCM vẫn là địa phương có số lượng hồ sơ cao nhất với 645.500 hồ sơ, trong khi Điện Biên có số lượng hồ sơ thấp nhất với gần 15.000 hồ sơ.

Đến ngày 21-8, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 66 thông tư để tiếp tục phân cấp, phân định thẩm quyền và hướng dẫn các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực chuyên ngành. Bên cạnh đó, việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền được đẩy mạnh.

Tính đến ngày 19-8, có tổng số hơn 94.000 người có quyết định nghỉ việc, trong đó gần 82.000 người đã nghỉ hưu, nghỉ việc, hơn 50.000 người đã nhận tiền chi trả.

Về sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công, theo Bộ Tài chính, đến ngày 15-8, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư, cần xử lý là 16.124 cơ sở, trong đó có 6.704 cơ sở nhà đất phát sinh do sắp xếp đơn vị hành chính. Riêng đối với xe ô tô, hiện nay, vẫn còn 354/3.321 đơn vị hành chính cấp xã chưa được trang bị xe ô tô.

Cùng với đó, đến nay vẫn còn 601/3.321 đơn vị hành chính cấp xã chưa đáp ứng về máy móc, thiết bị và chủ yếu chưa đáp ứng về mặt chất lượng máy móc, thiết bị phục vụ nhiệm vụ.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ cho rằng, chính quyền địa phương, nhất là ở cấp xã mới đang tập trung sắp xếp, tổ chức vận hành theo mô hình mới và tập trung giải quyết thủ tục hành chính; chưa tập trung tổ chức khai thác tốt các không gian mới được tạo ra sau sắp xếp đơn vị hành chính; chưa thể hiện rõ kiến tạo phát triển. Việc thực hiện giải quyết các công việc theo phân cấp, phân quyền còn lúng túng; số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức chưa đồng đều, nhiều đơn vị thiếu cán bộ chuyên môn; công tác tài chính, ngân sách còn vướng mắc trong bàn giao hồ sơ, số liệu…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, sau 2 tháng thực hiện, chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành tương đối ổn định, khẳng định sự đúng đắn của chủ trương, sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cần tập trung giải quyết để bộ máy vận hành thông suốt, trơn tru, đồng bộ, hiệu quả, nhất là trong bố trí, sắp xếp nhân sự, cơ sở hạ tầng, tài chính, ngân sách, số hóa dữ liệu, bàn giao tài sản, bố trí sắp xếp trụ sở, tài sản công, sắp xếp nhà ở cho cán bộ… đặc biệt là các vướng mắc liên quan đất đai, tài sản, tài chính, việc chi trả cho người về hưu sớm.

Thủ tướng yêu cầu rà soát đánh giá tiến độ triển khai thực hiện triển khai các kết luận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện thể chế pháp luật; thực hiện các giải pháp thiết thực, phù hợp, hiệu quả xây dựng, củng cố mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để tới đây vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả, không để xảy ra trục trặc; đặc biệt phải thiết kế công cụ đo lường việc thực hiện công tác này.

Thủ tướng lưu ý, sau sắp xếp tổ chức bộ máy, địa giới hành chính đã tạo ra không gian phát triển mới, từ đó đặt ra vấn đề quy hoạch, khai thác không gian mới.

LÂM NGUYÊN