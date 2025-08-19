Xây dựng phường Sài Gòn thành hình mẫu chính quyền địa phương 2 cấp hiện đại, văn minh, hiệu quả

Sáng 19-8, Đảng bộ phường Sài Gòn (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Văn Được và đồng chí Phạm Thành Kiên tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tham dự còn có các đồng chí: Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; Tô Thị Bích Châu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Kim Yến, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM…

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân phường Sài Gòn đạt được trong thời gian qua.

Phường Sài Gòn là vùng lõi của trung tâm TPHCM, hội tụ hệ thống các cơ quan hành chính, nơi diễn ra các sự kiện lớn của thành phố. Các loại hình kinh tế phát triển rất nhanh trên các trục đường chính, phần lớn là các cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ, với hơn 5.343 doanh nghiệp, 1.058 hộ kinh doanh đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập của người dân và tăng thu ngân sách. Công tác đầu tư chỉnh trang đã góp phần cải thiện rõ nét mỹ quan đô thị trên địa bàn phường.

Đồng chí Nguyễn Văn Được cùng đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Được chia sẻ, TPHCM định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ nằm trong nhóm 100 thành phố đáng sống trên thế giới; trở thành siêu đô thị quốc tế. Sứ mệnh của thành phố là tiên phong về thể chế, kinh tế, KH-CN. Với phương châm vì cả nước, cùng cả nước thì thành phố phải thực hiện được tầm nhìn, sứ mệnh này; trong đó có trách nhiệm của Đảng bộ phường Sài Gòn.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí nhấn mạnh, muốn thành phố phát triển thì mỗi xã, phường, đặc khu phải là một “tế bào” khỏe mạnh. Trong đó, phường Sài Gòn giữ vững và phát huy văn minh đô thị, phát triển hơn nữa về kinh tế, KH-CN. Điều đó đòi hỏi, mỗi cán bộ đảng viên phải phấn đấu tự học tập, rèn luyện để “xanh trí thức, đỏ trái tim”, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể phục vụ.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng phân tích về những lợi thế lớn của phường Sài Gòn và đề nghị cần tập trung khai thác, phát triển trong thời gian tới. Đó là việc được thừa hưởng nhiều trụ cột như thương mại dịch vụ, Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM cùng các thiết chế văn hóa, hạ tầng kinh tế - xã hội và là nơi tập trung nguồn nhân lực chất lượng cao, tinh hoa của nguồn nhân lực.

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, phường cần giữ vững an ninh trật tự; tiếp tục hoàn thiện, nâng chất mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả. Đặc biệt là việc phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ, để phường trở thành một trong những phường dẫn đầu, điểm sáng và hình mẫu về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp hiện đại, văn minh, hiệu quả.

Chủ tịch UBND TPHCM tin tưởng phường Sài Gòn tiếp tục phát huy thành tựu, kết quả đã đạt được, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ và ra sức thi đua, tổ chức nhiều phong trào, nhiều hoạt động cụ thể chăm lo đời sống nhân dân có hiệu quả thiết thực. Đồng chí cũng kỳ vọng phường trở thành một Đảng bộ phường luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, tận tâm, tận tuỵ phục vụ và chăm lo cho dân, từ đó, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I của Đảng bộ TPHCM.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn ra mắt. Đồng chí Nguyễn Tấn Phát giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Lê Thị Lan Chi làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Vũ Nguyễn Quang Vinh, làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

﻿ Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát cho biết, giai đoạn 2025 – 2030, phường Sài Gòn phát triển theo định hướng thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, quản lý đô thị thông minh. Phường cũng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút các tập đoàn đa quốc gia, các tập đoàn lớn trong nước đến đầu tư.

Đồng thời tận dụng mọi thời cơ, nguồn lực hướng đến phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ cao cấp, tài chính quốc tế, logistics và trở thành trung tâm thương mại tự do của TPHCM. Đến năm 2030 trở thành đô thị thông minh, thu hút du lịch quốc tế, phát triển hiện đại nhưng vẫn bảo tồn được các giá trị truyền thống, có chất lượng sống tốt.

Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phường Sài Gòn hình thành trên cơ sở nhập phường Bến Nghé và một phần phường Đa Kao, phường Nguyễn Thái Bình (quận 1 trước đây), với tổng diện tích 3,038 km2 và hơn 47.000 dân số.

NGÔ BÌNH