Nhận gần 19 triệu đồng chuyển nhầm, người phụ nữ trình báo công an

Bất ngờ nhận gần 19 triệu đồng chuyển vào tài khoản nhưng không rõ người gửi, một phụ nữ ở xã Kim Long (TPHCM) chủ động đến cơ quan công an trình báo, vì nghi ngờ đây là thủ đoạn lừa đảo.

Qua xác minh, Công an xã xác định đây là trường hợp chuyển khoản nhầm và đã hỗ trợ hoàn trả tiền cho người chuyển.

Công an xã Kim Long thông tin, ngày 24-7, chị V.T.M.D chuyển nhầm 18,9 triệu đồng vào tài khoản của chị V.T.H nhưng không ghi rõ nội dung chuyển khoản. Vì vậy, chị H. không xác định được người gửi.

Sau đó, chị H. tiếp tục nhận thêm các khoản chuyển 5.000 đồng với nội dung dài, trong đó có chứa số điện thoại liên hệ. Tuy nhiên, do tin nhắn thông báo từ ngân hàng hiển thị không liền mạch, chị H. không nhận ra đây là thông tin liên lạc của người chuyển tiền.

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, nghi ngờ vụ việc liên quan đến lừa đảo, chị chủ động đến Công an xã Kim Long trình báo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Kim Long xác minh, làm rõ đây là vụ việc chuyển khoản nhầm. Dưới sự hướng dẫn của lực lượng công an, chị H. hoàn trả đầy đủ số tiền 18,9 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Công an xã xác định đây là trường hợp chuyển khoản nhầm và hỗ trợ hoàn trả tiền cho người chuyển

Qua vụ việc, Công an xã Kim Long khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ thông tin giao dịch trước khi xác nhận chuyển tiền. Khi chuyển nhầm, cần liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ và trình báo công an khi cần xác minh, giải quyết.

Khi chuyển nhầm tiền, người chuyển có thể gửi thêm một khoản nhỏ kèm nội dung như “Chuyển nhầm tiền, số điện thoại...” để người nhận dễ nhận biết và phối hợp hoàn trả.

Người nhận tiền từ giao dịch không rõ nguồn gốc không nên tự ý sử dụng mà cần thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý. Người dân cũng không nên vội chuyển lại tiền theo yêu cầu qua cuộc gọi, tin nhắn khi chưa xác minh, tránh bị lừa đảo bằng thủ đoạn “chuyển khoản nhầm”.

KHÁNH CHI