Nghệ An: Trao thưởng Ban chuyên án phá thành công vụ vận chuyển hơn 15.000 viên ma túy

Chiều 22-7, tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức trao thưởng cho Ban chuyên án NA126.3 thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 15.200 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin.

Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dự và trao thưởng cho ban chuyên án

Video: Trao thưởng Ban chuyên án đấu tranh thành công vụ án ma túy, thu giữ 15.200 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin

Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dự và trao thưởng cho ban chuyên án.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, tối 20-7, tại khu vực bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đồng chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lương Văn Thoi (sinh 1997, trú bản Tân Tiến, xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An) khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 60 gói ma túy tổng hợp dạng hồng phiến (12.000 viên) và 1 bánh heroin.

Trước đó, trong giai đoạn 1 của Chuyên án NA126.3, ngày 18-7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Xồng Nhìa Xênh (sinh 1995, trú tỉnh Hủa Phăn, Lào), khi đang vận chuyển trái phép 3.200 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Qua 2 giai đoạn đấu tranh, Ban chuyên án đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ tổng cộng 15.200 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin, góp phần ngăn chặn lượng lớn ma túy thẩm lậu từ khu vực biên giới vào nội địa.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng tham gia chuyên án; khẳng định kết quả đạt được góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo đảm bình yên khu vực biên giới.

Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi trao thưởng

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường phối hợp với các lực lượng, nâng cao chất lượng công tác trinh sát, dự báo tình hình để kịp thời phát hiện, đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy cùng như phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tích cực tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao bằng khen cho các tập thể

Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồng thời thưởng 50 triệu đồng cho Ban chuyên án NA126.3 vì thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

DƯƠNG QUANG - HẢI THƯỢNG