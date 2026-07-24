Xác minh clip cô gái ném gạch vào nhà dân ở phường Cầu Ông Lãnh

Một đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái liên tiếp ném gạch vào nhà dân tại con hẻm ở phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM) đang được lan truyền trên mạng xã hội. Công an địa phương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 24-7, Công an phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM) cho biết đang xác minh, làm rõ vụ việc một cô gái dùng gạch ném vào nhà dân xảy ra trên địa bàn. Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của dư luận, nhận nhiều lượt bình luận và chia sẻ.

Qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra tại một con hẻm trên đường Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh.

Công an có mặt ở hiện trường để xác minh vụ việc. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Người dân tại khu vực cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 23-7. Thời điểm này, hàng xóm nghe tiếng động lớn nên chạy ra kiểm tra và phát hiện một cô gái liên tục nhặt gạch ném vào cửa nhà. Một người dân sống gần hiện trường đã dùng điện thoại ghi lại diễn biến vụ việc và đăng tải lên mạng xã hội. Tuy nhiên, sau đó không có ai trình báo với cơ quan công an.

Chỉ đến khi được người dân can ngăn, cô gái mới dừng lại và rời khỏi hiện trường. Sáng 24-7, lực lượng công an đã có mặt để ghi nhận hiện trường, thu thập thông tin phục vụ công tác xác minh.

Chủ căn nhà bị ném gạch cho biết, chiều 24-7, anh sẽ đến làm việc với Công an phường Cầu Ông Lãnh theo lịch hẹn.

Công an phường Cầu Ông Lãnh đang tiếp tục xác minh danh tính người liên quan và làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định.

Theo phản ánh của người dân, cô gái xuất hiện trong clip được cho là một á hậu từng đoạt giải tại một cuộc thi sắc đẹp.

NGUYỄN TÂN