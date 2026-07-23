Lừa đảo đặt phòng: Nhắm vào du khách lẫn chủ cơ sở lưu trú

Du khách khó khăn tìm chỗ lưu trú

Trong tháng 7, lượng khách đổ về các điểm du lịch biển của TPHCM tăng mạnh. Tại các địa phương ven biển như phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng, xã Long Hải, xã Hồ Tràm, xã Bình Châu… các khách sạn từ 3-5 sao đều hoạt động gần như hết công suất.

Khách du lịch vui chơi trên bãi biển Vũng Tàu. Ảnh: QUANG VŨ

Theo các đơn vị kinh doanh lưu trú, lượng đặt phòng tăng mạnh ngay từ đầu tháng 6 và duy trì ở mức cao, đặc biệt vào các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Đại diện khách sạn The Landmark Vũng Tàu cho biết, toàn bộ phòng nghỉ trong các dịp cuối tuần của mùa hè đã được khách đặt kín từ nhiều ngày trước. Công suất phòng đạt gần 100%, nhất là các phòng hướng biển và phòng dành cho gia đình.

Tại xã Hồ Tràm, các khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 4-5 sao liên tục thông báo hết phòng vào cuối tuần. Không chỉ khách sạn, các căn hộ dịch vụ, villa, homestay cho thuê tại địa phương ven biển cũng ghi nhận lượng đặt phòng tăng đột biến. Anh Phan Công Thu, chủ hệ thống Chạm homestay, cho biết: “Khách du lịch đặt homestay ở khu vực Vũng Tàu, Phước Hải đã kín trước từ 1-2 tuần, đặc biệt đối với các homestay có sức chứa lớn phục vụ nhóm gia đình hoặc nhóm bạn bè”.

Sau khi tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đưa vào khai thác, thời gian di chuyển đến các điểm du lịch ven biển phía Đông TPHCM được rút ngắn đáng kể, kéo theo lượng khách tăng mạnh. Theo các doanh nghiệp du lịch, cùng với kỳ nghỉ hè của học sinh, nhu cầu khách lưu trú tăng cao trong khi nguồn cung không đáp ứng kịp, dẫn đến tình trạng "cháy phòng" cục bộ vào một số thời điểm.

Cẩn trọng vấn nạn lừa đảo

Khi nhu cầu đặt phòng tăng cao cũng là lúc các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng hoạt động mạnh. Các đối tượng thường lập fanpage giả mạo các khách sạn, resort, homestay nổi tiếng, sử dụng hình ảnh sao chép từ trang chính thức, mua lượng lớn người theo dõi, thậm chí chạy quảng cáo để tạo lòng tin. Khi khách liên hệ, các đối tượng nhanh chóng yêu cầu chuyển khoản đặt cọc từ 30%-50% giá trị phòng với lý do "giữ phòng cuối cùng" hoặc "chương trình khuyến mãi chỉ còn trong ngày". Sau khi nhận được tiền, đối tượng cắt đứt liên lạc, chặn mọi phương thức liên hệ.

Cuối tháng 6 vừa qua, chị N.T.N. (TP Cần Thơ) trở thành nạn nhân của hình thức lừa đảo này khi đặt phòng tại một khách sạn trên đường Thùy Vân (phường Vũng Tàu). Tin tưởng fanpage có hơn 21.000 lượt theo dõi, chị chuyển khoản gần 1,5 triệu đồng tiền cọc. Đến sát ngày khởi hành, chị liên hệ thì số điện thoại không còn hoạt động và biết đã bị lừa.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó trưởng Phòng Quản lý cơ sở lưu trú du lịch, Sở Du lịch TPHCM, nhận định tình trạng giả mạo fanpage, website của các cơ sở lưu trú đang diễn biến phức tạp. Sở Du lịch TPHCM sẽ tích cực triển khai các giải pháp hướng dẫn nhận diện thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho du khách. Các doanh nghiệp du lịch cần chủ động hơn để bảo vệ chính mình và quyền lợi hợp pháp của khách hàng; kịp thời phát hiện các trang giả mạo và gửi báo cáo đến nền tảng chủ quản đề nghị khóa trang; hỗ trợ du khách trình báo cơ quan công an gần nhất khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo.

Đáng chú ý, các đối tượng hiện không chỉ nhắm vào khách du lịch mà còn lừa cả các cơ sở lưu trú. Chị Đ.H.T.V., chủ một khách sạn tại đặc khu Côn Đảo, cho biết, vừa bị kẻ gian giả làm khách đặt phòng, gửi hình ảnh chuyển khoản thành công rồi hướng dẫn quét mã QR để “xác nhận giao dịch”. Sau khi thực hiện, tài khoản ví điện tử của chị bất ngờ phát sinh khoản vay nhanh 50 triệu đồng và gần như toàn bộ số tiền bị chuyển sang tài khoản khác.

Thượng tá Võ Minh Thuận, Trưởng Công an đặc khu Côn Đảo, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không quét mã QR không rõ nguồn gốc, không làm theo hướng dẫn của người lạ trên các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử; không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc mã xác thực cho bất kỳ cá nhân nào. “Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú, cơ quan công an đề nghị chủ động kiểm tra, xác minh thông tin khách hàng và giao dịch thanh toán, không chỉ căn cứ vào hình ảnh chuyển khoản hoặc thông báo giao dịch do khách hàng cung cấp để xác nhận đã thanh toán”, Thượng tá Võ Minh Thuận lưu ý.

QUANG VŨ