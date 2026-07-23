Đồng Nai: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả trên không gian mạng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đồng Nai vừa phát hiện và triệt phá đường dây sản xuất, mua bán con dấu, giấy tờ giả trên không gian mạng.

Các phôi, giấy tờ giả bị thu giữ. Ảnh: CACC

Ngày 23-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã khởi tố bị can Nguyễn Thanh Sang (33 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo Công an TP Đồng Nai, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng từ tháng 12-2025, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây chuyên sản xuất, mua bán các loại giấy tờ giả như: căn cước công dân, giấy phép lái xe, bằng cấp, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Các đối tượng sử dụng Facebook để quảng cáo dịch vụ, liên lạc với khách hàng qua các tài khoản ẩn danh trên ứng dụng nhắn tin, dùng tài khoản ngân hàng "rác", thuê địa điểm hẻo lánh để sản xuất giấy tờ giả và sử dụng Telegram, thiết bị Dcom cùng sim dữ liệu không chính chủ nhằm che giấu hoạt động.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thanh Sang là đối tượng cầm đầu đường dây. Sang từng có một tiền án về tội sản xuất, mua bán con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Nguyễn Thanh Sang khi bị bắt. Ảnh: CACC

Ngày 3-6-2026, lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ đối tượng, thu giữ 221 phôi căn cước công dân, 180 phôi giấy phép lái xe, 39 con dấu giả của các cơ quan, tổ chức, 31 giấy tờ giả đã hoàn thiện cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc sản xuất như máy khắc laser, máy in màu, máy ép phôi và dữ liệu điện tử liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Sang khai nhận thực hiện hành vi sản xuất, mua bán giấy tờ giả trên không gian mạng từ cuối năm 2025 để thu lợi bất chính.

Hiện Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan.

PHÚ NGÂN