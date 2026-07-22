Truy tố 16 bị can trong đường dây "phù phép" phiếu lý lịch tư pháp

VKSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ" để cấp phiếu lý lịch tư pháp trái quy định xảy ra tại Sở Tư pháp TPHCM.

Các bị can: Hoàng Thị Hương Lan (cựu Trưởng Phòng Hộ tịch - Quốc tịch, cựu Trưởng Phòng Lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp TPHCM); Trần Võ Tân Khoa (cựu công chức Sở Tư pháp TPHCM); Đặng Minh Tòng (cựu cảnh sát khu vực Công an phường 1, quận 5 trước đây); Lê Vũ Linh (cựu Phó trưởng Công an phường 1, quận 5 trước đây) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Người dân đến Sở Tư pháp TPHCM làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp

12 bị can còn lại bị truy tố về các tội “đưa hối lộ” và “môi giới hối lộ”.

Theo cáo trạng, Phòng Lý lịch tư pháp thuộc Sở Tư pháp TPHCM có nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu và cấp phiếu lý lịch tư pháp. Quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 cho người nước ngoài đảm bảo người nước ngoài phải trực tiếp đến nộp hồ sơ hoặc ủy quyền theo quy định pháp luật.

Bị can Nguyễn Văn Bình (Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tư vấn HPN) và vợ là bị can Trần Tố Oanh đã thỏa thuận làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài với thông tin tạm trú khống, nộp hồ sơ mà không cần đến Sở Tư pháp TPHCM, không cần ủy quyền với giá 2,5 - 3,1 triệu đồng/trường hợp.

Do quen biết với bị can Nguyễn Đình Tùng (cựu cán bộ phòng chống tội phạm Công an Phường 1, quận 5 trước đây), từ tháng 4-2024, Bình đã nhờ Tùng làm các phiếu "Thông tin khách đăng ký tạm trú" khống với giá 700.000 đồng/trường hợp. Oanh sẽ là người liên hệ với Tùng để thực hiện.

Sau khi đồng ý, Tùng đã thỏa thuận với Đặng Minh Tòng (cựu cảnh sát khu vực Công an Phường 1, quận 5 trước đây) làm xác nhận đăng ký tạm trú khống cho người nước ngoài với giá 300.000 - 400.000 đồng/trường hợp.

Sau đó, Tòng vào website hochiminh.xuatnhapcanh.gov.vn, nhập thông tin của những người nước ngoài của Tùng gửi, nhập khống thông tin tạm trú của những người này để in phiếu "Thông tin khách đăng ký tạm trú", trình Lê Vũ Linh (cựu Phó trưởng Công an Phường 1, quận 5 trước đây) ký xác nhận.

Đối với hành vi này, Tùng nhận 165 triệu đồng từ Bình để xác nhận tạm trú trái quy định cho 237 người nước ngoài. Trong đó, Tùng hưởng lợi hơn 80 triệu đồng, Tòng hưởng lợi 40 triệu đồng, Linh hưởng lợi 45 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, Bình đã gặp Đặng Văn Tuấn (cựu nhân viên nhập dữ liệu Phòng lý lịch tư pháp Sở Tư pháp TPHCM) đặt vấn đề làm phiếu lý lịch tư pháp số 1 cho người nước ngoài trái quy định.

Sau đó, Tuấn trao đổi với Trần Võ Tân Khoa (cựu nhân viên Phòng lý lịch tư pháp tại bộ phận một cửa) và thỏa thuận giá 500.000 đồng/hồ sơ đã bao gồm 200.000 đồng lệ phí theo quy định. Sau khi thỏa thuận, Tuấn báo lại Bình giá 1 triệu đồng/hồ sơ, trong đó Tuấn hưởng lợi 500.000 đồng/hồ sơ. Bình đã giao cho Phí Hồ Tiến Quân giao dịch với Khoa để giao hồ sơ và nhận kết quả phiếu lý lịch tư pháp.

Bị can Nguyễn Văn Khải (Giám đốc Công ty Việt Uy Tín đã thỏa thuận với Đoàn Văn Hiền (lao động tự do) với giá làm nhanh 3 - 4,5 triệu đồng/hồ sơ; hồ sơ không cần ủy quyền giá 2 triệu đồng/hồ sơ.

Sau khi nhận hồ sơ từ Khải, Hiền liên hệ với bị can Hoàng Thị Hương Lan (cựu Trưởng Phòng Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp TPHCM) để thỏa thuận giá 1,2 triệu đồng/hồ sơ. Hiền giao hồ sơ và nhận kết quả, đưa tiền cho Lan tại nhà riêng.

Cáo trạng xác định, bị can Hoàng Thị Hương Lan đã nhận 951 hồ sơ để cấp phiếu lý lịch tư pháp trái quy định, hưởng lợi tổng cộng hơn 2,5 tỷ đồng. Bị can Trần Võ Tân Khoa đã nhận 2.465 hồ sơ, hưởng lợi tổng cộng hơn 481 triệu đồng.

Ngoài ra, cáo trạng cũng thể hiện, các bị can Trần Trọng Thể (luật sư), Dương Tuyết Linh (làm nghề bán nước trước cổng Sở Tư pháp TPHCM), Nguyễn Hải Nam (nhân viên công ty xuất nhập khẩu), Nguyễn Văn Lợi (làm nghề dịch vụ) đã trao đổi, thỏa thuận với một số bị can để nhận làm phiếu lý lịch tư pháp lấy nhanh, không phải bốc số, không cần ủy quyền...

SONG MAI